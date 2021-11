Bergen

Der Immobilienmarkt auf Rügen boomt – trotz Corona-Pandemie. Egal ob Grundstück, Haus oder Eigentumswohnung, die Preise sind auch in Krisenzeiten weiter gestiegen. Wer auf der Insel ein Haus bauen oder kaufen möchte, muss meist lange suchen, tief in die Tasche greifen oder braucht schlichtweg eine große Portion Glück. Im großen OZ-Immobilien-Spezial haben wir uns den Immobilienmarkt auf Rügen einmal genauer angesehen.

Wo gibt es noch freie Baugrundstücke?

Eine der wichtigsten Fragen für zukünftige Eigenheim-Besitzer ist: Wo gibt es überhaupt noch freie Baugrundstücke auf der Insel? Wir haben uns für Sie umgehört und die Ergebnisse unserer Recherchen zusammengefasst. Das ist das Ergebnis nach Regionen:

Hier entstehen neue Wohnungen auf der Insel

Doch nicht jeder, der auf die Insel kommt, will direkt ein Haus in ruhiger Lage und einen Garten. Auch Wohnungen zur Miete oder zum Kauf sind beliebt. Mehrere Projekte sind im Norden von Rügen geplant – unter anderem in Putgarten, Breege und Sagard. Und auch die Städtische Wohngesellschaft Wogesa hat in Sassnitz einiges vor. Die Pläne hat Geschäftsführer Siegfried Adelsberger im Interview mit der OZ hier erläutert.

Auf dem Gelände der „alten Gärtnerei“ am Ortsausgang Binz können bald bis zu 800 Bürger – vor allem Einheimische – ein neues Zuhause finden. Dort soll bezahlbarer Wohnraum für Singles, Paare, Familien und auch Saisonkräfte entstehen. Die Pläne im Überblick gibt es hier.

Preise für Immobilien auf Rügen steigen

Doch wie teuer ist nun ein Grundstück, ein Haus oder eine Eigentumswohnung auf Rügen? Die Übersichten über die Preise gibt es hier – teils mit Karte:

Wohnen in Speichern und Häuser aus Hanf

Wohnungen an einem besonderen Ort könnten bald in Lanckensburg im Norden von Rügen entstehen. Eine Gruppe von Architekten möchte sich dort des alten Speichers annehmen. In dem imposanten Bau könnten nicht nur Wohnungen entstehen. Einblicke in die Pläne gibt es hier.

In Puddemin – im Süden der Insel – entsteht derweil derzeit das erste Haus aus Hanf auf Rügen. Gebaut wird es mit Hilfe von Henrik Pauly, Deutschlands erstem Hanfingenieur. Dieser kann sich vor Anfragen kaum retten. Doch was macht den Baustoff so besonders? Die Antwort können Sie hier nachlesen.

Wie viel Haus kann ich mir überhaupt leisten?

Der Bau oder Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens. Wer ein Haus oder eine Wohnung erwerben möchte, kommt an der Frage „Was kann ich mir eigentlich leisten?“ aber nicht vorbei.

Mario Nagel leitet als selbstständiger Finanzberater die Finanzagentur der Deutschen Bank in Bergen auf Rügen. In drei Fallbeispielen hat er für uns veranschaulicht, was mit welchem Einkommen oder Eigenkapital im Landkreis Vorpommern-Rügen möglich ist. Seine Berechnungen finden Sie hier.

Von Pauline Rabe