Putbus

Für Jochen Warsow war es ein ganz besonderes Fest, als am Donnerstag der Spatenstich für das „tolle Projekt“ erfolgte. Warsow kam 1962 als Schlosser in den Betrieb und arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003 - auch als Leiter - bei der Rügenschen Kleinbahn und ist ihr daher zutiefst persönlich verbunden. „In Putbus entsteht das größte Infrastrukturprojekt des Landkreises diesseits von Pflichtaufgaben wie Schule oder Breitband“, so Landrat Stefan Kerth (SPD). Die Rede ist von eigentlich gleich zwei großen Projekten. In Putbus entstehen sowohl ein Neubau der Eisenbahnwerkstatt für den „Rasenden Roland“ als auch eine touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft.

Jochen Warsow und Geschäftsführer Kay Kreisel (re.) vor einer Lokomotive aus dem Jahr 1914. Quelle: Uwe Driest

Der Neubau der Werkstatt und die Modernisierung von Gleisanlagen und Sicherungstechnik werden vom Infrastrukturministerium mit rund 25 Millionen Euro unterstützt. „Die Werkstatt des Rasenden Roland ist veraltet und entspricht heute nicht mehr den Anforderungen an Technik und Sicherheit“, so Minister Christian Pegel (SPD). In den kommenden Jahren soll daher eine neue Werkstatt für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nebst Betriebs-, Büro- und Sozialräumen sowie eine Waschanlage für die Züge gebaut werden.

Arbeitsbedingungen entsprachen nicht mehr heutigen Anforderungen

Gleichzeitig wird im Bereich des Bahnhofs eine neue Erlebnislandschaft rund um die Welt der Schmalspurbahn entstehen. Das Museumsareal wird aus drei historisch nachempfundenen Gebäuden, einer 190 Meter langen Wagenhalle für historische Züge der Rügenschen BäderBahn sowie einer barrierefrei erreichbaren, überdachten Aussichtsplattform mit Sitzmöglichkeiten bestehen. Das museale Vorhaben wird vom Wirtschaftsministerium noch einmal mit rund neun Millionen Euro gefördert. Das sei gut angelegtes Geld, das gleich drei Funktionen erfülle. „Wir bewahren das kulturhistorische Erbe, modernisieren den Verkehrsbetrieb und fördern Tourismus“, so Pegel.

Auch ein neuer Wasserturm mit Aussichtsplattform entsteht auf dem Areal. Quelle: Höhne

„Das Vorhaben ist ein Riesen-Pfund für den Standort und den Tourismus der Region“, so Pegel. Die Pläne für das Vorhaben liegen seit 2012 fertig in der Schublade. Seither wurde über finanzielle aber auch rechtliche Fragen verhandelt. Denn die Arbeitsbedingungen in der alten Werkstatt entsprachen schon lange nicht mehr heutigen Anforderungen und das künftige Museum wird noch immer täglich genutzt. „Die Pläne können heute nur umgesetzt werden, weil auch die Belegschaft mitgezogen hat.“

Wasserturm ist Alleinstellungsmerkmal

Vor allem Kay Kreisel, Geschäftsführer der Pressnitztalbahn arbeitete jahrelang beharrlich auf sein Ziel hin. „Wir krempeln den Bahnhof jetzt einmal von vorn bis hinten um“, stellte er die Pläne vor. Die neue Werkstatt mit einer Größe von 80 mal 40 Metern entsteht im hinteren Teil des Geländes, wo einst die Bahn in Richtung Altefähr ausfuhr. „Wir können dann künftig viele Arbeiten selber erledigen und die Instandhaltung im gut 600 Kilometer entfernten Meiningen entfällt.“ Die Anlage erhält ein modernes Stellwerk und Signale werden nicht länger händisch umgestellt. Das alte Viadukt auf dem Gelände wird ertüchtigt und soll künftig als Abstellgleis auch für historische Fahrzeuge dienen.

Eisenbahn-Enthusiasten reisen dem Rasenden Roland hinterher. Quelle: Uwe Driest

Kreisel legte Wert darauf, dass die Anlage authentisch wird und kein „Zirkus“ entsteht. Das Bergener Ingenieur-Büro Höhne plante den Museumsbereich daher mit einer 190 Meter langen gläsernen Wagenhalle mit Aussichtsplattform für historische Reisezugwagen. Auch ein neuer Wasserturm - ebenfalls mit Aussichtsplattform – entsteht auf dem Areal. „Ich wüsste nicht, dass irgendwo in Europa ein neuer Wasserturm errichtet worden wäre, der zudem in Betrieb ist und über eine Aussichtsplattform verfügt“, sagt Rüdiger Stefanek vom Magdeburger Planungsbüro Lambrecht.

Kulturhistorisches Erbe erhalten

Dass die künftige Bahnanlage nicht nur modernisiert, sondern auch ihre museale Bedeutung erhalten bleibt, lag Kay-Uwe Hermes am Herzen, der das Projekt für den Landkreis betreut. Er habe dem Handlungsdruck durch Gesetzeslage, Berufsgenossenschaft und Versicherungen widerstanden. „Es war uns wichtig, das für die Nachwelt zu erhalten“, so Hermes. Baufällige Gebäude werden zwar zurückgebaut, aber in derselben Anmutung wieder errichtet, damit sie modernen Anforderungen an Energie-Management, Arbeitssicherheit und Barrierefreiheit entsprechen. „Das Ensemble soll Teil des Gesamtkonzepts ‚Rasender Roland‘ sein.“

Das alte Viadukt auf dem Gelände wird ertüchtigt und soll künftig als Abstellgleis auch für historische Fahrzeuge dienen. Quelle: Uwe Driest

Im September ist Beginn zunächst für den Bau der Werkstatt und den Rückbau von Gebäuden. Dann folgt der Neubau von Wagenhalle und Wasserturm, die bis Ende kommenden Jahres entstehen sollen. Ab 2023 beginnt dann der Bau der Eisenbahnerlebnislandschaft mit dem Viadukt. Während der Bauphasen werden die Verbindungen nach Binz und Lauterbach kurzfristig unterbrochen. Wenn die Arbeiten in vier Jahren abgeschlossen sind, sollen zwei historische Fahrzeuge am Ortseingang Richtung Bergen auf die Eisenbahn-Erlebnislandschaft hinweisen.

Von Uwe Driest