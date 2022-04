Rügen: Moritzburg eröffnet zu Ostern mit neuem Betreiber

Moritzdorf

Er wollte sich immer selbstständig machen, nun erfüllt sich Attila Dinyes diesen Traum mit einem der schönsten Ausflugslokale auf Deutschlands größter Insel. Der 36-Jährige ist der neue Betreiber der „Moritzburg“ im Selliner Ortsteil Moritzdorf. Am 13. April eröffnet er die Türen der traditionsreichen Gaststätte hoch oben über dem idyllischen Moritzdorf, von wo aus Besucher einen fantastischen Rundblick über die Rügener Boddenlandschaft genießen können.

Ungarische Fischsuppe mit Paprika

Geöffnet ist dann von 10.30 bis 20 Uhr mittwochs bis sonntags. Aber auch Oster- sowie Pfingstmontag können Gäste hier einkehren. Es gibt 36 Plätze innen und 60 draußen auf der Panorama-Terrasse. Starten will der Gastronom erst einmal mit kleiner Karte: Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Snacks, wie beispielsweise Carpaccio und Tomate-Mozzarella, Tomatensuppe und ungarische Fischsuppe mit Paprika. Ab Mai hat er Verstärkung durch zwei Köche und will die Speisekarte ausprobieren und erweitern mit Fisch, Fleisch und Vegetarischem. Aus seiner Heimat wird es auch eine Spezialität geben: mit Gulasch gefüllte Palatschinken.

Daneben gibt es deutschen Wein und ungarischen Magenbitter sowie einen seltenen Schluck für Whiskey-Liebhaber, so von der Mönchguter Hofbrennerei aus Alt Reddevitz und aus der damaligen Tschechoslowakei von 1989.

Seit über zehn Jahren auf Rügen

Attila Dinyes stammt aus der ungarischen Hauptstadt Budapest, wo er in der 5-Sterne-Hotellerie im Bankettbereich arbeitete. Seit 2011 lebt er auf Rügen, die letzten beiden Jahren war das Hotel & Restaurant „Villa Salve“ in Binz sein Arbeitsort. Dessen Besitzer Harald Schewe gehört auch die „Moritzburg“. Nach dem kurzen Intermezzo des jungen Pächterduos mit völlig neuem Konzept als Kulturspielstätte im letzten Jahr, hatte der Rügener Hotelier und Gastronom einen neuen Betreiber gesucht und schließlich in seinem jungen Angestellten mit Ambitionen zur Selbstständigkeit den perfekten Nachfolger gefunden. „Er ist fachlich sehr gut und sehr fleißig“, lobt Schewe. „Die Tradition des Ausflugslokals wird mit ihm weitergeführt.“

1901 wurde Ausflugslokal errichtet

Seit über 120 Jahren gibt es die Restauration. 1901 ließ Wilhelm Möller auf dem „hohen Berg“ bei Moritzburg das Ausflugslokal „Wilhelmshöhe“ errichten, dessen Veranda später wegen des Windes verglast wurde. In den 20er Jahren kaufte Linda Förster die Gaststätte, benannte sie in „Moritzburg“ um und betrieb sie unter diesem Namen bis in die 80er Jahre hinein. Schon immer ist sie Anlaufpunkt oder Zwischenstopp für Segler und Wanderer. Vom Baaber Bollwerk aus gelangen Ausflügler mit der Ruderfähre über die Bek nach Moritzdorf und nach 187 Treppenstufen aufwärts zur „Moritzburg“, um Rast zu machen.

Binzer Hotelier erwarb 1992 die Gaststätte

„Für mich ist es einer der schönsten Standorte auf Rügen“, sagt Harald Schewe. Der Binzer kennt die urige Kneipe seit Kindertagen. „Ich war oft mit meinen Eltern und als Student hier oben. Hier waren immer viele Einheimische und Segler.“ Die frühere Betreiberin habe in den 50er und 60er Jahren immer mit einem weißen Tuch hinunter gewunken, damit die Skipper wussten, dass die Gaststätte geöffnet ist. In einem in Leder gebundenen „Seglerbuch“ haben sich die Gäste verewigt. „Da sind sehr schöne Einträge drin“, weiß Schewe. Viele Kinder und Enkelkinder seien ihren Eltern und Großeltern gefolgt.

Alte Schiffsmodelle und „Apfelstübchen“

1992 hatte Harald Schewe das inzwischen heruntergekommene Ausflugslokal erworben und viel Geld in seine Sanierung gesteckt. Viele Details der Seglerkneipe konnten erhalten werden. So zieren auch heute noch rund 100 Jahre alte Mitbringsel von Seereisen aus aller Welt wie das Antilopengeweih oder Modelle von Schiffen die Wände. Zusammen mit dem Kamin, den Holztischen und Thonet-Stühlen sorgen sie für authentisches Flair. Im „Apfelstübchen“ hingen einst etliche etwa 1,20 Meter große Kunststiche von alten Apfelsorten. Sie wurden nun im Keller wiederentdeckt und sollen restauriert und wieder aufgehängt werden.

Kinderspielecke mit Hausschuhen

Neu eingezogen in die „Moritzburg“ ist eine Spielecke für Kinder. Hier können die kleinen Gäste ihre Schuhe ausziehen, in Hauspuschen schlüpfen und sich mit Memory beschäftigen, Malbücher ausfüllen oder mit Kuscheltieren spielen. „Es ist schön, sich ausprobieren zu können und alles so zu gestalten, wie man es möchte“, freut sich Attila Dinyes auf seinen neuen Arbeitsplatz.

Von Gerit Herold