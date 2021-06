Rügen: Mutter lässt Kinder (4,5) bei Sonne in verschlossenem Auto – Zeuge ruft Feuerwehr

Samtens

Weil eine Mutter ihre vier und fünf Jahre alten Kinder bei Sonne fast eine Stunde im geschlossenen Auto zurückgelassen haben soll, ermittelt auf der Insel Rügen die Polizei.

Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag in Samtens. Ein Zeuge bemerkte, dass ein Mädchen und ein Junge bei sonnigem Wetter in dem schwarzen Auto saßen, das verschlossen war. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Jugendamt verständigt

Kurz bevor die Rettungskräfte eine Tür aufbrechen wollten, kam die 39-jährige Mutter und schloss auf. Die verschwitzten und durstigen Kinder kamen in eine Klinik. Gegen die Frau von der Insel Rügen werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, auch das Jugendamt wurde verständigt.

Rettungskräfte warnen davor, Schutzbefohlene oder Tiere bei Sonne und Wärme in verschlossenen Autos zurückzulassen, da im Innern schnell hohe Temperaturen auftreten und die Insassen gefährden können.

Von Winfried Wagner