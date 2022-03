Ralswiek

Das Wasser auf dem Großen Jasmunder Bodden glitzert in der Sonne, mindestens genauso funkeln die Augen von Anna-Theresa Hick an diesem Freitag. Die Chefin der Störtebeker Festspiele ist glücklich. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es jetzt wieder los, der Vorverkauf für die diesjährige Störtebeker-Saison auf der Freilichtbühne in Ralswiek hat begonnen. „Wir haben sechs Telefonleitungen für Bestellungen“, berichtet die 39-Jährige. „Und die laufen gerade heiß.“

Nicht nur die Fans haben den Störtebeker Festspielen die Treue gehalten, auch die beiden Hauptdarsteller Moritz Stephan (Klaus Störtebeker) und Alexander Hanfland (Goedeke Michels) sind trotz der pandemiebedingten Verschiebungen am Start. Es sei schön, das zu erleben, sagt Hick. „Wir können ja niemanden fesseln – wenn in der Zwischenzeit Film- oder Theaterangebote kommen, dann sind die Schauspieler natürlich frei, diese anzunehmen.“

Anna-Theresa Hick im Glück: Der Vorverkauf der Störtebeker-Festspiele hat nach zwei Jahren Zwangspause endlich begonnen. Quelle: Maria Gielow

Sie erinnert sich noch gut an den Moment, als die E-Mail mit dem „Ok“ für das diesjährige Veranstaltungs-Konzept aus Schwerin kam. Vorgelesen in der Familienrunde, denn die Störtebeker Festspiele sind ein gemeinsames Erfolgsprojekt der gesamten Familie, den Grundstock legte Theaterleiter und Stuntman Peter Hick (76) im Jahr 1993. „Mein Vater war mit der Nachricht quasi sofort auf dem Sprung und hat überlegt, was als Erstes zu tun ist“, beschreibt sie. „Für meine Mama war es sehr emotional, da liefen die Freudentränen.“

Die Kulissen müssen nach der zweijährigen Corona-Pause einmal überarbeitet werden. Quelle: Anne Ziebarth

Anna-Theresa Hick: „Endlich weiß man wieder, wofür man arbeitet“

Anna-Theresa Hick kommt diesbezüglich wohl eher nach ihrem Papa, sie krempelte die Ärmel hoch und legte los. „Endlich weiß man wieder, wofür man arbeitet“, sagt sie. „Das ist ein wundervolles Gefühl.“ Der Zeitplan ist knackig: Am 9. Mai sollen die Proben beginnen, am 18. Juni die erste Aufführung über die Bühne gehen. Rund 350 000 Menschen schauen sich die Festspiele im Jahr an, in diesem Jahr wird die Besucherzahl pro Aufführung allerdings auf 7000 pro Vorführung begrenzt.

Details über die Besetzung der Nebenrollen werden erst Schritt für Schritt veröffentlicht, um die Spannung zu steigern. Zumindest so viel: Auch Wolfgang Lippert ist dabei. Der Entertainer, der jüngst seinen 70. Geburtstag feierte, wird wieder die Rolle des Balladensängers übernehmen. Und zum Stück „Im Angesicht des Wolfes“: „Störtebeker und Goedeke Michels werden es dieses Jahr nicht leicht haben. Es ist ein wirklich intriganter Bösewicht im Spiel. Der wartet auf unsere Helden in Amsterdam, bevor das große Finale die Zuschauer nach Bergen in Norwegen führt“, erzählt sie. „Aber es gibt auch eine neue Liebe für Störti“, kündigt sie an. „Wer weiß, vielleicht hat die sogar das Potenzial, länger an seiner Seite zu bleiben?“

Der Herr der Requisiten: Sven Geist mit einer Waffe, die auch Ober-Pirat Störtebeker während der Vorführung nutzt. Quelle: Anne Ziebarth

Tomaten wuchsen auf der Bühne

An der Kleidung des Seeräubers sollte es jedenfalls nicht liegen. In der eigenen Schneiderstube auf dem Gelände der Festspiele rattern die Nähmaschinen im Akkord, Kostüme werden genäht oder geändert, für den Piratenkapitän steht eine reich verzierte blau-braune Weste mit abgestimmtem Umhang bereit. Requisitenchef Sven Geist hat die passende Waffe für den Pirat in seiner perfekt durchorganisierten Requisitenkammer. „Das ist zum Beispiel ein Schwert, was Störtebeker benutzt“, beschreibt er und zieht ein beeindruckendes Langschwert hervor. „Wiegt etwa sechs Kilo, das geht noch. Fit sollten die Schauspieler trotzdem sein.“

Störtebeker: Das Casting Für die Saison 2022 der Störtebeker-Festspiele werden nochMitstreiter gesucht. Die Bandbreite ist groß: Kassierer, Reiter, Kleindarsteller, Verkäufer oder Koggenfahrer werden benötigt, aber auch Servicekräfte und Köche für das neue Restaurant „Michels“ im Ralswieker Hafen. Alter und Geschlecht spielen keine Rolle. Casting ist am 19. März zwischen 10 und 14 Uhr in Ralswiek.

Auch auf der Freilichtbühne ist bereits Betrieb, große Bagger fahren über den Sand, auf der einen Seite stehen bereits die Kulissen von Amsterdam – inklusive wassergefüllter Gracht –, auf der anderen Seite werden gerade Arbeiten an „Marienhafe“ (Ostfriesland) durchgeführt. Eine Maschine setzt rückwärts, es piept ohrenbetäubend. „Was habe ich das vermisst“, ruft Anna-Theresa Hick und lacht. Die Kulissen und die Bühne haben jetzt zwei Jahre ohne Nutzung verbracht, einiges muss neu gestrichen und überarbeitet werden. „Wir hatten sogar Tomatenpflanzen auf der Bühne“, beschreibt Anna-Theresa Hick. „Keiner weiß, wo die herkamen.“

Klein-Amsterdam in Ralswiek. Sogar eine Gracht haben die Bühnenbauer für das Stück errichtet. Quelle: Anne Ziebarth

Gibt es einen Störti-Kindergarten?

Wenn alles aufgeräumt ist, kommen Ende April die ersten Schauspieler. „Wir können wieder viele hier im Ort unterbringen, rund 60 Personen“, beschreibt sie. „Das Witzige ist: Viele der Kollegen haben in den vergangenen Jahren Kinder bekommen und bringen die mit, die Zacks, Hanflands und unsere Spielleiterin Kristin Wehrkamp zu Höne zum Beispiel auch. Das wird also eine quirlige Angelegenheit, eine große Störti-Familie eben.“ Karten für die Störtebeker Festspiele kann man über die Internetseite www.stoertebeker.de buchen

Von Anne Ziebarth