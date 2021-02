Binz

Rügen im Fernsehen? Das ist doch immer einen Blick wert. Am Mittwoch kann man um 20.15 Uhr auf RTL verfolgen, wie sich die Insel als Kulisse für Romantik und Flirts schlägt. „Der Bachelor“ Niko Griesert hat mehrere seiner insgesamt 22 möglichen Herzensdamen zu einem Kurztrip auf Deutschlands größte Insel eingeladen.

Für alle „Bachelor“-Unkundigen, hier zum Hintergrund der TV-Serie: Ein attraktiver Mann soll sich aus insgesamt 22 Kandidatinnen im Laufe der Serie seine Traumfrau herauspicken. Die Frauen sind gemeinsam in einem Haus untergebracht und werben um die Gunst des Bachelors. Das Kennenlernen geschieht bei gemeinsamen Reisen, Aktivitäten – Einzeln oder in der Gruppe

Anzeige

Also, auf nach Rügen. Denise heißt die Auserwählte, die zuerst mit dem 30-jährigen Niko Griesert aus Osnabrück zum gemeinsamen Kennenlernen auf die Insel Rügen fahren darf.

Niko hat Denise zu einem romantischen Einzeldate eingeladen. Nach einem Cessna-Flug über Rügen geht der Ausflug in einem Oldtimer weiter. Quelle: TVNOW

Rundflug über die Insel: Guter Start

Los geht’s für die beiden in Güttin, dem Inselflugplatz bei Gingst, zu einem romantischen Rundflug über die Insel. „Schön“, hauchen beide angesichts der Landschaft, die unter ihnen dahingleitet. Aber irgendwie ist Niko und Denise dann das Händchenhalten doch wichtiger als der Ausblick.

Schade, denn ein Rundflug über die Insel lohnt wirklich. Ostsee-Flug-Rügen bietet ab Güttin viele Touren an, sei es ein Abstecher über Binz oder ein größerer Ausflug rund Rügen bis hin zur Greifswalder Oie. „Der Bachelor und seine Dame waren in einer Cesna 206 unterwegs“, erinnert sich Ostsee-Flug Geschäftsführer Robert Rottke.

Eine Cessna 172 der Ostsee-Flug-Rügen (OFR) vor dem Start in Güttin. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Rundflüge möglich – unter Corona-Bedingungen

Nachahmen kann man das romantische Erlebnis auch in Corona-Zeiten – aber nur wenn die Corona-Regeln das Zulassen. „Der Flugplatz an sich ist als reguläre Infrastruktureinrichtung geöffnet. Der Betrieb ist allerdings an ein striktes Regelwerk gebunden, was sich schnell ändern kann“, so Rottke.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Rundflüge können wir nur anbieten, wenn die Teilnehmer den geltenden Corona-Regeln entsprechen.“ Deshalb: Unbedingt vorher informieren ( 038 306 / 12 89). Los geht es ab 76 Euro. Wer allerdings die volle Ladung Romantik haben will, bucht einen Sonnenuntergangsflug für gute 400 Euro. Zu zweit!

Ausblick in der SPA-Suite des First in Sellin Quelle: Nico Offermann

Ausflug ins SPA-Appartement des Selliner First

Mit einem Mietoldtimer geht es für Bachelor samt Kandidatin Denise am Boden weiter. Ein bisschen planlos wird umhergekurvt, dann wird das Auto direkt vor dem Kurhaus in Binz geparkt und dort auch stehengelassen, während die beiden aussteigen und weggehen. Na, das soll sich in der Realität mal einer trauen!

In der nächsten Einstellung ist man dann im Wellnessbereich eines Appartements des Selliner First – inklusive Infinity Pool mit Blick aufs Meer und die Seebrücke. Der Blick ist schon gigantisch, das muss man zugeben. Und dann noch ein ganz zufälliges Feuerwerk an der Seebrücke, ein Bernsteinpräsent wechselt den Besitzer und Denise sinkt dahin.

Und da ist es passiert: Während Denise und Nikos romantischem Einzeldate kommt es zum ersten Kuss. Quelle: TVNOW

Wer auf den Spuren des Bachelors wandeln möchte: Die 101 Quadratmeter große Spa-Suite ist als Appartement über verschiedene Anbieter buchbar. Sechs Nächte für zwei Personen kosten rund 1200 Euro. Einen kleinen Bernsteinanhänger bekommt man im örtlichen Souvenirhandel ab etwa zwanzig Euro. Hinweis für Romantiker: Geduld! Derzeit sind touristische Reisen nach MV nicht erlaubt, auch Einheimischen nicht, Souvenirläden haben zu. Aber das soll sich mit den ersten Lockerungsstufen im Tourismus ändern.

Das Appartementhaus First in Sellin. Quelle: Archiv

Lesen Sie mehr

Rasender Roland bringt die Mädels zum Jubeln

Nachdem Denise wieder nach Hause gebracht wurde, dürfen am nächsten Tag gleich sechs Kandidatinnen auf ein bisschen Aufmerksamkeit des Bachelors hoffen. Wieder geht es auf die Insel. Dieses Mal mit dem Rasenden Roland ab Göhren. Die Rügener Kultbahn ruckelt los, die Damen quietschen vor Freude und schauen aus dem Bahnfenster in den zur Drehzeit herbstlich eingefärbten Buchenwald. „Total schön“, heißt es wieder.

Laura, Esther, Karina, Anna, Mimi, Michèle und Niko (v. l.) beim Gruppendate. Quelle: TVNOW

Nun ja. Bachelor Niko ruft am Austritt im letzten Teil des Zuges zum Einzelgespräch, diesmal knistert es mit Kandidatin Esther. Romantikfaktor einer Roland-Fahrt? Ziemlich hoch, zumindest in der Nebensaison. Eine Fahrt zwischen Göhren und Putbus kostet derzeit 12 Euro (ermäßigt 6 Euro). Fahrplaninfos zum Rasenden Roland auf der Internetseite www.ruegensche-baederbahn.de oder 038 301 / 88 40 12.

Der Rasende Roland bei Phillipshagen Richtung Baabe Quelle: Melanie Vollbrecht

Kostenfreie Alternativen: Lohme, Ummanz oder Liebesinsel

Fazit: Wenn es um planbare Romantik geht, hat die RTL-Crew ein sehr gutes Paket zusammengeschnürt. Rundflug, Promenade Binz, Rasender Roland und Wellness mit Selliner Seebrückenblick bieten schon eine Menge Potenzial für verliebte Einheimische und Gäste. Fernab des Schnellprogramms gibt es natürlich viele Erlebnisse und Orte die in meinen Augen allerdings noch viel lauschiger sind und keinen Pfennig kosten.

Der Leuchtturmwärtergarten in Putgarten, Buschwindröschenblüte in der Goor, ein Sonnenuntergang auf Ummanz in der Tikibar oder in Lohme mit Blick aufs Kap, ein Picknick im Putbuser Park oder der Wundersee mit Liebesinsel in Pansevitz ...

Abendliche Stimmung beim Sonnenuntergang auf Ummanz (Rügen) Quelle: Fiete Ehrhardt

Die dritte TV-Folge des Bachelos kann man am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL sehen, alternativ auch bereits in der Vorschau über den Streamingdienst TVNOW.

Von Anne Ziebarth