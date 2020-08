Die Drohungen der USA gegen das kleine Sassnitz auf Rügen wollen sich drei Lokalpolitiker nicht gefallen lassen. Sie haben einen Brief an Donald Trump direkt ins Weiße Haus geschickt. Sie denken gar nicht daran, in der Debatte um den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 einzuknicken – auch Angela Merkel weiß Bescheid.