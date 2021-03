Lietzow

Der Wald von Semper bei Lietzow ist für Bodo Noack eine der schönsten Wanderstrecken auf Rügen. Aber es ist schon einige Monate her, dass er am Hochufer des Großen Jasmunder Boddens entlang spaziert ist. Denn nach wie vor versperren zwei Barrieren den Weg.

Ganz in der Nähe steht das Gutshaus Semper, ein prächtiges Gebäude im Wald. Die Eigentümer der bis ans Hochufer grenzenden Flächen mit dem Gutshaus, Dr. Christiane Speckhahn und Rainer Wünsche, hatten mitten durch den Wald einen Zaun aus totem Holz gezogen – vom Eingang des Gutshauses bis vor zur weit entfernten Uferkante.

Ein Gesetzesverstoß, sagt die Forstbehörde des Landes und forderte die Eigentümer auf, die Barriere zu beseitigen. Gut vier Jahre ist das mittlerweile her. Doch noch immer sind an dieser Stelle Weg und Wald für Wanderer tabu – obwohl das Verwaltungsgericht in Greifswald der Forstbehörde Recht gab.

Dort war der Fall gelandet, nachdem Waldbesitzer Wünsche gegen die Forstbehörde geklagt hatte. Diese hatte auf das Waldgesetz des Landes gepocht. In dem ist geregelt, dass die Wälder in MV prinzipiell für jeden frei zugänglich sein müssen. Nur ausnahmsweise und nur vorübergehend dürfen Waldflächen eingezäunt werden, etwa Schonungen, in denen junge Bäume vor Wildfraß geschützt werden sollen. Allerdings nur in Abstimmung mit der Forstbehörde. Die wurde aber nie erteilt, weil die dafür notwendigen Voraussetzungen in diesem Fall gar nicht vorlägen, so die Förster. Deshalb hatte das Forstamt die Eigentümer im November 2017 aufgefordert, den Zaun zu beseitigen.

Klage gegen Forstbehörde abgewiesen

Gegen diesen Bescheid und ein Zwangsgeld von 400 Euro hat Rainer Wünsche vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Zu seinen Beweggründen will er sich gegenüber der OZ nicht äußern. In der Vergangenheit hatte er unterschiedlich argumentiert. Mal ging es um den Schutz des Privateigentums an sich, dann um den der jungen Bäume oder auch um den der Wanderer, die an dem Hochufer verunglücken könnten.

In der Klage vor dem Verwaltungsgericht ging es offenbar auch darum, ob das Waldstück nicht vielleicht ein Park und die Forstbehörde deshalb gar nicht zuständig sei. Das Gericht folgte mit Verweis auf das Landeswaldgesetz der Argumentation des Forstamtes und wies die Klage im August vergangenen Jahres ab.

Oberverwaltungsgericht prüft Berufung

Damit könnte das Kapitel abgeschlossen und der Wald wieder frei begehbar sein. Doch der Waldbesitzer sieht sich weiter im Recht und lässt die Zeit für sich arbeiten. Er hat das Oberverwaltungsgericht angerufen. Das prüft jetzt, ob ein Berufungsverfahren zulässig ist. „Und eine solche Prüfung kann dauern“, sagt Harald Wagner, Jurist bei der Landesforstbehörde. Wie lange, vermag Dorothea ter Veen, Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald, nicht zu sagen. Das hänge unter anderem vom Alter des Verfahrens und der Komplexität des Streitgegenstandes ab. Fristen, innerhalb derer eine Entscheidung zu treffen ist, gibt es in einem solchen Fall nicht.

Verhandlungstermine geplatzt

Unabhängig von der Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts wird vor dem Amtsgericht in Neubrandenburg über die Ordnungswidrigkeit verhandelt. Für die Forstbehörde ist der Zaunbau illegal und ein klarer Verstoß gegen das Waldgesetz. Dafür sollen die Waldbesitzer eine Strafe zahlen. Doch auch dieses Verfahren zieht sich in die Länge. Der Waldbesitzer ist offenbar mehrfach erkrankt und hat dem Gericht jeweils unmittelbar vor dem Verhandlungsbeginn ein ärztliches Attest vorgelegt. Die Termine mussten abgesagt, die beteiligten Vertreter nach Hause geschickt werden. Dadurch werde Zeit verplempert. „Aber dieses Verfahren ist nicht entscheidend für die Öffnung des Weges und der Waldflächen, sondern die Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts“, so der Jurist. Wenn das keinen Anhaltspunkt dafür findet, dass das Verwaltungsgericht falsch geurteilt haben könnte, wird die Berufung nicht zugelassen.

Das im August gefällte Urteil wäre dann rechtskräftig und könnte vollstreckt werden – notfalls auch mit Druck. Beugemittel nennen das die Juristen. Dazu zählen Zwangsgelder ebenso wie die so genannten Ersatzvornahmen. Die Forstbehörde des Landes würde dann ein Unternehmen beauftragen, die Barrikaden zu beseitigen. An denen stören sich nach wie vor viele Besucher. „Immer wieder wenden sich Gäste an uns und fragen, was da los ist und ob wir nicht etwas unternehmen können“, sagt Lietzows Bürgermeister Daniel Kasprzyk. Er erklärt ihnen, dass die Gemeinde in diesem Fall nicht zuständig ist und sich die Landesforstbehörde und die Gerichte darum kümmern. „Uns bleibt da nur abzuwarten“, sagt er schulterzuckend.

Von Maik Trettin