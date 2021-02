Sassnitz/Binz

Auf der Insel Rügen hat das Kältehoch Gisela am Samstag für erste Schneeverwehungen gesorgt. Ursache sei der kräftige Wind, der am Kap Arkona über die freie Fläche blies und den Schnee zusammengetragen habe, sagte der Hiddenseer Meteorologe Stefan Kreibohm.

Bislang seien dort zehn Zentimeter Schnee heruntergegangen. Mit weiteren Schneefällen sei zu rechnen – allerdings nicht mehr in nennenswerten Größen, sagte der Wetterexperte. Autofahrer kamen nur im Schneckentempo auf den Straßen im äußersten Norden der Insel voran.

Schneeverwehungen am Kap Arkona, meterhohe Wellen in Sassnitz

Die Mole von Sassnitz Quelle: Stefan Sauer

Schneeschauer trieben am Samstag auch über die Mole von Sassnitz. Meterhohe Wellen schlugen an die Steinpackungen der Mole und bildeten erste Eiszapfen. Die elfjährige Lina und ihre ältere Schwester Anna brachen die Zapfen von den Steinen, während ihnen der Wind um die Ohren pfiff. „Ist das cool“, staunten die beiden, während sich Mutter Verena Grein über die Begeisterung ihrer beiden älteren Töchter freute. Der Sturm und die Nachricht, dass es zumindest hier noch einen Fischbrötchen-Kutter geben soll, der geöffnet hat, hatte die Familie am Samstag nach Sassnitz an die frische Luft getrieben. Gaststätten und Kneipen sind wegen Corona dicht – und so wurde ein Fischkutter mit Bismarck- und Lachsbrötchen im Angebot zum touristischen Highlight.

„Sind super happy“

Die elfjährige Lina und ihre ältere Schwester Anna brachen die Zapfen von den Steinen. Quelle: Stefan Sauer

Die Familie aus dem niedersächsischen Oldenburg ist zu einer Mutter-Kind-Kur auf der Insel. Wegen der Pandemie sind die Hotels geschlossen, lediglich Reha-Kliniken dürfen noch Gäste aufnehmen. Verena Grein empfindet die Auszeit vom Corona-Alltagsstress deshalb als ein Riesen-Privileg – und nun noch dieses Winterwetter. „Wir sind super happy und werden von unserer Familie und Freunden sehr beneidet, dass wir hier sein dürfen“, strahlte die 43-Jährige.

Kältehoch Gisela zieht alle Register – Kunden bleiben weg

Hannjo Stark Quelle: Stefan Sauer

Im Fischkutter „Heimat“ an der Pier der Sassnitzer Mole war die Stimmung gedämpfter. Hannjo Stark wartete auf Kunden. Obwohl Kältehoch „Gisela“ mit steifer Brise von Stärke fünf bis sechs, einem Sonne-Wolken-Mix und Minustemperaturen alle Register zog und die Schulferien begonnen hatten, kamen nur vereinzelt Käufer. „Uns fehlen die Touristen“, sagte Stark hinter dem Verkaufstresen. „Hätten wir Corona nicht, wäre die Mole bei dem Wetter jetzt voller Besucher.“ Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um Zweidrittel zurückgegangen. Dennoch hält Stark den Kutter auch weiter tapfer offen. „Für die Kunden sind wir ein Stück Normalität.“

Extrem-Wetter erreicht Nordosten nur indirekt

Kurze Schneeschauer jagten über Rügen, dann blitzte die Sonne hinter den Wolken hervor, der eisige Wind zog unter die Kleidung. Das von einigen Meteorologen prognostizierte Winterchaos blieb allerdings für Mecklenburg-Vorpommern aus. Tief „Tristan“ und Kältehoch „Gisela“ treffen in der Mitte Deutschlands aufeinander und sorgen nun dort für erhebliche Niederschläge und Schneeverwehungen. Die Extrem-Wetterlage erreichte punktuell nur den äußersten Norden der Insel und trifft den Rest des Bundeslandes nur indirekt: Die Deutsche Bahn hat ihren Fahrplan ausgedünnt. Betroffen sind auch Verbindungen von Hamburg nach Rostock, Stralsund und Binz.

Kein Vergleich zu Schneewinter 1978/79

Maskenpflich Strandpromenade vor dem Kurhaus im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen. Winterwetter Wetter Sturm MV Ostsee Winter 1978-1979 auf der Insel Rügen Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

In Binz trieb der Ostwind kräftige Wellen an den Strand. Dennoch sind die Wellen für Klaus Boy nur „Badeschaum“. Der 72-Jährige erlebte den legendären Schneewinter von 1978/79 auf der Insel Rügen, arbeitet jetzt als Reiseführer. Auch dieser Winter kann sich, so wie all die anderen, die nach 1978/79 kamen, nicht an dem Wetter von damals messen. „Damals waren die Eisenbahnschienen unter zehn Meter hohen Schneewehen verschwunden. Trabis und Wartburgs bleiben im Schnee stecken“, so Boy und zeigte auf historische Fotos.

Surfer suchen nach der perfekten Welle

Surfer suchten in der Brandung nach der perfekten Welle. Quelle: Stefan Sauer

Am Strand stemmten sich Spaziergänger gegen den Wind. Das Thermometer zeigte minus ein Grad. Doch es fühlte sich wesentlich kälter an. Drei Surfer suchten in der Brandung nach der perfekten Welle. „Das ist ganz cool hier“, so Surfer Tim, der wie sein Kumpel Stefan einen dicken Neoprenanzug zum Schutz vor der Kälte trug. „Nur der Schnee im Gesicht stört.“ Eigentlich wären sie jetzt gern in Portugal an der Algarve, um dort bei wärmeren Temperaturen auf dem Brett zu stehen. „Geht nur leider nicht wegen Corona“, ruft Tim, bevor er wieder im Wasser verschwindet.

Frost und ein bisschen Schnee

Kältehoch Gisela hat sich für MV bislang als ungefährlich erwiesen. Der Polizei in Neubrandenburg waren bis zum Samstagabend keine witterungsbedingten Unfälle gemeldet worden. Der Hiddenseer Wetterexperte Stefan Kreibohm sieht sich in seinen verhaltenen Prognosen bestätigt. „Es gibt Frost und ein bisschen Schnee auf Rügen und Hiddensee, ansonsten bleibt es weitgehend trocken.“ Die Wetterlage sei zwar grundsätzlich mit dem Schneewinter von 1978/79 vergleichbar. „Aber damals hatten wir wirklich ein paar Schippen mehr.“

Von Martina Rathke