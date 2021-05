Sellin

„Ja geht das denn? Ist das wirklich nur für uns?“, fragt der jüngste Sohn noch etwas skeptisch. Ja, das funktioniert und wird einfach so gemacht. Während die Schwimmbäder laut Corona-Verordnung für die Öffentlichkeit geschlossen sind, können Privatpersonen die Ahoi Bade- und Erlebniswelt in Sellin für sich mieten. Nach monatelangem Verzicht waren wir uns sofort einig, dass wir das mit unserer Familie ausprobieren wollen und sichern uns auf der Webseite des Ahoi unseren Termin für den Badespaß als Belohnung für das anhaltende und auf beiden Seiten kräftezehrende Homeschooling.

Für die Einhaltung der aktuellen Regeln, somit auch der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie, ist der Mieter selbst verantwortlich. Das heißt für uns, unser eigener Hausstand – mein Ehemann, unsere beiden Söhne und ich – dürfen sich mit einer Person eines weiteren Hausstandes treffen. Dazugehörige Kinder unter 14 Jahren zählen nicht. Somit sollten auch meine Schwester und mein Neffe an dem Vergnügen teilhaben dürfen.

Reichlich Platz ohne Liegenreservierung

Auch der Empfang verläuft regelkonform. Wir beobachten noch eine junge, dreiköpfige Familie, die vor uns den Badespaß genoss, beim Verlassen des Gebäudes. Alle Anwesenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz, die Kollegen hinter der Scheibe legen den vorbereiteten Mietvertrag vor, wir bezahlen, bekommen die Armbänder für die Schränke und sehen fortan keinen Mitarbeiter mehr.

Die ungewohnt ruhigen Umkleide- und Duschräume sind schon fast etwas unheimlich. Gedrängel entsteht hier höchstens, weil die Jungs es kaum erwarten können ins Wasser zu kommen. „Ich suche mir mal eine Liege“, meint mein Neffe scherzhaft. Die Auswahl zwischen den freien Liegeflächen fällt Lennox dann doch nicht so schwer. Hauptsache das Handtuch hat einen Platz. Und da sonst niemand seine Sachen irgendwo lagern muss, wird das Wiederfinden schon nicht schwer fallen.

Völlig unbewegt ruht die Oberfläche des Erlebnisbeckens da noch, bevor die elf, 13 und 15 Jahre alten Wasserratten das Wasser stürmen.

Alle Wasserangebote für nur eine Familie

Ein Unterschied zum regulären Betrieb des Bades ist kaum zu spüren. Der Whirlpool blubbert vor sich hin, die Fontäne lässt es auf den Rücken prasseln und selbst die Wasserrutsche wartet auf ihre Eroberung. Die Jungs zieht es jedoch zuerst in die bereitliegenden Schwimmringe, die im Becken treiben, bevor dann die Bälle fliegen. „Dass man seine Kinder noch so überraschen kann“, freut sich mein Mann. „Ein ganzes Spaßbad für sich zu buchen, wann hat man das mal“, meint Karsten Krämer.

Er selbst ist bald in die entspannende Wärme des Whirlpools abgetaucht, die Jungs sind auf dem Weg zur Wasserrutsche, meine Schwester treibt im Erlebnisbecken rum und ich strecke meinen Kopf mal in das Außenbecken und bin dort – allein. Den Anblick des AHOI werde ich wohl so auch nicht noch einmal bekommen. Mehr Abstand ist eigentlich unmöglich.

Wasserball ohne Rücksicht auf andere Badegäste

„Es ist toll, wie ausgelassen die Kinder nach so langer Abstinenz ihren Spaß haben können“, meint meine Schwester. „Die Ruhe ist total schön. Man kann die Zeit in Familie sogar noch mehr genießen, wenn man allein ist. Und man hat sogar den Platz zum Frisbee oder Wasserball spielen, ohne einen anderen Badenden über den Haufen zu schwimmen“, sagt Katrin Büssow.

Dass es unter den gegebenen Umständen keinen Imbiss und kein Getränk im Bistro gibt, stört da niemanden. Stattdessen taucht man lieber noch ein letztes Mal in das Außenbecken, um einen Blick auf die Abendsonne zu erhaschen. Am Ende des Abends sind sich alle einig, dass sich der Weg von Stralsund und auch die Investition gelohnt haben. Die Ablenkung in dem – vor allem für die Kinder – trist gewordenen Alltag ist es wert.

Das scheint inzwischen vielen so zu gehen. Meine über den WhatsApp-Status geteilten Fotos aus dem AHOI sorgen für reichlich Nachfragen. Bis wir wieder zu Hause ankommen, haben sich daraufhin bereits drei Bekannte eine der begehrten Auszeiten gesichert.

Von Wenke Büssow-Krämer