Rügen: Tausende Fans erleben Live-Konzert mit Großstadtgeflüster, Fatoni und Antilopen Gang

Putbus

Ein Live-Konzert mit Tausenden Zuschauern gab es am Sonnabend im Marstall von Putbus. Möglich machten das ein ausgeklügeltes Hygiene-Konzept und die Übertragung als Live-Stream im Internet. Drei Bands versorgten ihre ausgehungerte Community mit Klängen von ElektroPop bis HipHop. Viel weniger aufwendig als die Übertragung eines Konzerts mit Publikum war das allerdings nicht. Zwar richteten die beteiligten Agenturen für Eventlogistik und Veranstaltungsmanagement in der Vergangenheit vor allem Festivals der Kategorie „Deichbrand“ mit bis zu 60 000 Fans aus, „aber auch hier sind alle Gewerke eingebunden“, sagen Judith Reimann und Jenny Meyer von ESK.

Das Regiezentrum der Produktion. Quelle: Uwe Driest

Licht, Ton, Regie sowie Techniker für Garderoben und Bühne sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Hinzu kamen Fahrer, Roadies, Maske und Fotografen. „Alles in allem etwa 50 Personen“, zählt Judith Reimann auf. Bei den Ferienwohnungen auf der Insel hätten sie freie Auswahl gehabt. Allerdings habe kaum ein Hotel geöffnet. Die Film-Crew nahm im Parkhotel Rügen Quartier.

So war Rügens größter Veranstaltungsraum voll belegt vom Catering in der Gastronomie über Künstler-Garderoben sowie Bildschirmarbeitsplätze und Bühne bis zur Lounge-Ecke im Dschungel, wo es zwischen den Auftritten Interviews und weitere Infos durch Moderator Younes el Idrissi gab.

„Geiler Live-Act“

Zum Beispiel einen Trailer über die Insel Rügen mit Wortbeiträgen hiesiger Künstler wie Steffen Rausch oder Marcus Skrzepski, die sich für die Unterstützung von Künstlern bedankten. Mit den drei kostenfreien Livestream-Konzerten – den #WeekendSessions – unterstützt der Energiedienstleister EWE Kulturschaffende und Mitarbeiter in der Veranstaltungs- und Kreativbranche. „Die Corona-Pandemie hat Künstler, Kulturschaffende und die gesamte Veranstaltungsbranche getroffen. Viele Veranstaltungen, Konzerte und Festivals wurden im letzten Jahr abgesagt“, so eine Sprecherin. So riefen die Veranstalter auch ihr Publikum auf, eine Charity-SMS zu senden, deren Betrag über die nächste Handy-Rechnung gezahlt werden kann.

„Irgendwie surreal“. Großstadtgeflüster beim Livestream-Konzert im Marstall von Putbus. Quelle: Uwe Driest

Als dann die ersten kräftigen Rhythmen von Bass und Schlagzeug der Gruppe Großstadtgeflüster über den Äther gingen, gab es kein Halten mehr in der Kommentarspalte, die neben dem Live-Act auf dem Monitor eingeblendet war. Das aus Sängerin Jen Bender und ihren Musikern Raphael und Chris bestehende Trio riss auch die wenigen anwesenden Zuschauer vor Ort mit. Für die Berliner war es das erste Konzert in einem Live-Stream. „Es würde mich interessieren, wie es Euch damit geht, weil Ihr mich sehen könnt, ich Euch aber nicht“, fragte Jen in die Kamera. „Ihr seid einfach so ein geiler Live-Act“, lobt Bianca Gümmer prompt und spendet als eine der ersten zehn Euro. Die Kommentarspalte füllt sich im Sekundentakt, Smileys und Herzen fliegen den Musikern zu.

„Trotzdem irgendwie surreal“

„Es ist trotzdem alles irgendwie surreal“, sagt Jen Bender später. Die Frontfrau vermisst ihr Publikum schmerzlich. „Interaktion ist die Basis für einen schönen Abend. Aber wir fühlen jederzeit, dass die Menschen bei uns sind. Dank der Sozialen Medien, die ja nicht nur positive Seiten haben, erfahren wir viel positives Feedback und Zuspruch. Das labt.“

An diesem Abend sind jederzeit rund 1300 Menschen im Stream. Insgesamt bedeute dies ein Vielfaches an Zuschauern, „weil nicht alle Fans allein gucken und nicht alle die ganze Zeit über dabei bleiben“, erklärt Judith Reimann.

Fatoni ist „der beste deutsche Rapper der Welt“. Quelle: Uwe Driest

„Die Bühne sieht hammergeil aus und ich habe Euch vermisst“, lobt jemand im Chat. Tatsächlich haben sich die Veranstaltungsprofis ein für den historischen Ort maßgeschneidertes „Videomapping“ einfallen lassen. Diese Gebäudeprojektionen machten den historischen Marstall zur hippen Location, in der auch Laser-Show und Rauchmaschine nicht fehlen.

Kings sind back: Antilopen Gang. Quelle: Uwe Driest

Im Mittelteil tritt Rapper Fatoni auf. „Manchmal will ich nur ich selbst sein, manchmal will ich wer anderes sein“, ruft Fatomi seinen Fans zu. „Der beste deutsche Rapper der Welt“, der sich selber für den Pulitzer-Preis empfiehlt, offenbart auch seine melancholische Seite, als er zur akustischen Gitarre greift. „Es ist kein Konzert im eigentlichen Sinn, aber es ist schön, überhaupt mal wieder auf der Bühne zu stehen“, kann auch er dem Live-Stream durchaus etwas abgewinnen.

Danger Dan von der Antilopengang schlug leise Töne an. Quelle: Uwe Driest

„Die Antilopengang spricht Themen an, über die mehr gesprochen werden sollte“, kündigt Moderator Younes el Idrissi den dritten und letzten Act des Abends an. Mit den Worten „Die Kings sind back“ stürmt das aus drei Männern und einer Frau bestehende Quartett die Bühne. Auch die „Gang“ hat ein besinnliches Stück im Repertoire, bei dem sich Danger Dan am Piano begleitet. Der Abend endet turbulent in der Dschungel-Lounge mit Sekt und Torte für Gang-Mitglied Tobias Pongratz alias Panik Panzer, der seinen Geburtstag feierte.

Das dritte und letzte Konzert der Reihe #weekendsessions findet am 20. März im Kliemannsland von Rüspel statt.

Von Uwe Driest