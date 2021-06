In Göhren auf der Insel Rügen ist ein Mann am Donnerstag tot aus dem Wasser geborgen worden. Seinem Bruder war am Strand aufgefallen, dass er plötzlich verschwunden war. Rund 70 Rettungskräfte waren im Einsatz – und wurden von einigen Strandgästen angepöbelt und bespuckt.