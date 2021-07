Rügen, Usedom, Ribnitz: Diesen Orten in MV setzte Lyonel Feininger ein Denkmal

Benz-Ribnitz-Damgarten

Kaum ein Künstler hat dem Land Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend ein derartig umfassendes Denkmal gesetzt wie der New Yorker Künstler, Wahl-Mecklenburger und Wahl-Berliner Lyonel Feininger (1871-1956). Auf seinen Streifzügen durch die Ostsee-Region von Ribnitz-Damgarten über Ahrenshoop, Graal-Müritz, und die Inseln Rügen und Usedom bis hin ins polnische Deep nahe Kolberg, wohin er sich mit seiner zweiten Frau Julia Berg immer wieder, dem Berliner Großstadttrubel den Rücken kehrend, zurückzog, hinterließ Feininger ein unglaubliches Konvolut von Zeichnungen und Skizzen, die lokal und zeitlich sehr exakt zuzuordnen sind.

Diesen Wust von Naturnotizen, wie er selbst diese zum Teil exakten, zum Teil schnell hingehuschten Arbeiten nannte, zu sortieren und zu katalogisieren, oblag seiner Frau Julia. Die lochte diese kleinen Zettelchen und heftete sie ab, so dass in den Sammlungen in der Klostergalerie Ribnitz-Damgarten oder im Pommerschen Landesmuseum Greifswald die Löcher an den Seiten noch zu finden sind.

Mehr dazu: Lyonel Feininger und sein Wirken in MV: Warum er ein früher Influencer war

Feininger selbst stufte diese Skizzen weder als Kunst ein noch hinterließ er sie für Sammlungen oder gar Ausstellungen. Ihm dienten sie als Erinnerungsbildchen für seine Gemälde. Und so nannte das Pommersche Landesmuseum eine für 2020 geplante Ausstellung der Zeichnungen auch „Baltic Memories“. Sie spielen in Benz oder Neppermin auf Usedom, am Strand in Graal oder am Südperd Rügen, in der Innenstadt von Ribnitz-Damgarten. Sie zeigen Kirchen, Scheunen, Alltagsszenen, Tore im gesamten Land. Und die abstrahierten Elemente dieser Skizzen finden sich, nicht verortbar, in seinen Gemälden wieder. Eine Spurensuche.

Dorfkirche Zirchow auf Usedom

Lyonel Feininger: „Zirchow V“ (1916), Öl auf Leinwand (links). Rechts ist zu sehen, wie die Dorfkirche von Zirchow auf der Insel Usedom heute aussieht. Quelle: Museum of Art, New York/Ingrid Nadler

Von der Dorfkirche Zirchow, dem ältesten erhaltenen Kirchenbau auf der Insel Usedom, existieren zahlreiche Zeichnungen und Skizzen. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut. Feininger erfasste die Kirche in verschiedensten Skizzen. Die erste Arbeit stammt aus dem Jahr 1912, bis 1918 entstanden sieben weitere Arbeiten. Das Gemälde „Zirchow V“ bezieht sich im Jahr 1916 konkret auf den Ort. In späteren Gemälden löst sich die Örtlichkeit weitgehend auf und die Formen der Gemälde, die eindeutig zum Beispiel eine Kirche zeigen, könnten aus den verschiedensten Vorlagen zusammengesetzt sein.

Lieblingsmotiv: Kirche in Benz auf Usedom

Lyonel Feininger: „Dorfkirche Benz“ (1913) und das Vorbild im Juni 2021. Quelle: VG-Bild-Kunst/Frank Hormann/Nordlicht

Die Dorfkirche in Benz kann durchaus als eines der Lieblingsmotive im Werk von Lyonel Feininger an der Ostsee bezeichnet werden. Immer wieder erkundete er die Region zwischen Schmollensee, Gothensee und Achterwasser zu Fuß oder mit dem Fahrrad – einem Rad der Mark Cleveland Ohio aus den USA – und erfasste die Kirche aus verschiedensten Perspektiven, Blickwinkeln und Entfernungen. Lage und Form dieses Kirchenbaus aus dem 15. Jahrhundert schienen wie ein Magnet und wie gemacht für die Arbeitsweise des Künstlers, der anhand seiner Skizzen, die er vor Ort anfertigte, später in seinen Ateliers in Berlin, Weimar, Dessau oder New York monumentale Gemälde und filigrane Drucke anfertigte, in denen diese Natur- und Architektur-Notizen auf unterschiedlichste Weise ihren Eingang fanden. Neben all den Skizzen und Zeichnungen der Benzer Kirche sowie zahlreichen Drucken ist die Kirche zu sehen.

1937 verließ Feininger Deutschland, nachdem die Nazis seine Kunst als entartet verunglimpft und das Bauhaus in Dessau geschlossen hatten. Doch selbst zurück in der alten Heimat New York griff der Künstler immer wieder auf die Usedom-Skizzen zurück und so entstanden noch drei Gemälde und ein Aquarell, auf denen die Dorfkirche Benz zu erkennen ist.

Und noch ein Lieblingsmotiv: Rostocker Tor in Ribnitz-Damgarten

Lyonel Feininger: „The Gate“ – das Rostocker Tor in Ribnitz-Damgarten 1912 und das Rostocker Tor heute Quelle: VG-Bild-Kunst/Bernd Wüstneck/dpa

Noch so ein Lieblingsmotiv: Ribnitz-Damgarten, der Ursprungsort der großen Liebe. In Graal lernte Feininger im Jahr 1905 seine zweite Ehefrau und große Liebe Julia Berg, geborene Lilienfeld – ebenfalls Künstlerin – kennen. Die beiden trennten sich direkt nach dem Urlaub dort von ihren jeweiligen Ehepartnern und blieben fortan ein Leben lang vereint, selbst wenn sie nicht zusammen waren (davon zeugt ein fast täglicher Briefwechsel).

Die Orte rund um Graal und Ribnitz erfahren im Werk Feiningers fast immer eine metaphorische Erhöhung, Erleuchtung fast. So erstrahlt das Rostocker Tor am Eingang der Altstadt in den zahlreichen Werken, in denen es erfasst ist. Heute führt der Straßenverkehr rechts am Tor vorbei und die Autos parken darunter und daneben. Im Hintergrund ist die Marienkirche der Stadt zu sehen, die Feininger ebenfalls ausgiebig gezeichnet und gemalt hat.

Alltagsszene: Mauerstraße in Ribnitz-Damgarten

Lyonel Feininger hat die „Mauerstraße“ in Ribnitz-Damgarten mehrfach gezeichnet und gemalt – so wie hier im Jahr 1905. Und die Mauerstraße in Ribnitz-Damgarten heute im Jahr 2021 (rechts) Quelle: VG-Bild-Kunst

Es ist eine kleine unscheinbare Seitenstraße in Ribnitz-Damgarten. Nicht weit vom Marktplatz entfernt verbindet die Mauerstraße die Quertangenten durch die Stadt. Kopfsteinpflaster, ein kleiner Hang, mehrere hutzelige Häuser, die zwar an früher erinnern, nach vorne raus mit modernen Fenstern, Türen und Briefkästen jedoch den postmodernen Bauhaus-Charme verkörpern – und damit ist nicht die berühmte Kunstschule in Dessau gemeint, die auch Lyonel Feininger maßgeblich beeinflusst hat, sondern die kühlen Märkte vor den Toren jeder Klein- oder Großstadt.

Feininger hat die Mauerstraße in Ribnitz-Damgarten gleich mehrfach gezeichnet, gemalt – und in all diesen Bildern zeigt sich die revolutionäre Entwicklung eines Künstlers. Die Mauerstraße im Jahr 1905, so wie hier, ist noch reine Landschafts- und Architekturmalerei vor der Natur, so wie sie zu dem Zeitpunkt auch in der nahe liegenden Künstlerkolonie Ahrenshoop noch eisern praktiziert wurde. Später, zum Beispiel in einem Bild der Mauerstraße aus dem Jahr 1926, lösen sich die Formen auf, zerfließt die Straße, zerfließen die Gebäude bereits ins Abstrakte.

Lyonel Feininger kam als US-Künstler zwar vom Comic und der Überspitzung, wandte sich dann in seiner Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin und an der Ostsee jedoch erst mal der klassischen Malerei der Alten Meister zu und entfernte sich anschließend wieder davon, indem er die Formen seiner Comics und Karikaturen anfangs in die Landschafts- und Architekturmalerei einfließen ließ und später immer weiter in die Abstraktion glitt.

Romantische Morgenstimmung vor den Toren der Kleinstadt

Lionel Feininger: „Sonnenaufgang, die Kleinstadt Ribnitz“. Das Bild hat Feininger 1911 südlich von Ribnitz aus gezeichnet, heute ist dort der neue Friedhof angesiedelt. Quelle: VG-Bild-Kunst/Christian Rödel

1911 war Lyonel Feininger sechs Jahre lang mit Juliane Berg liiert, die er im Sommer 1905 in der Nähe von Ribnitz-Damgarten an der Ostsee kennengelernt hatte. Auch 1911 sind die Bilder aus der Ostseeregion noch immer mit einer Art romantischer Verklärung aufgeladen. Die Zeichnung „Sonnenaufgang, die Kleinstadt Ribnitz“ hatte der Maler bei einem seiner Streifzüge rund um die Kleinstadt in den frühen Morgenstunden angefertigt. Hier weht noch ein romantischer Geist (Sonnenaufgang, Kleinstadt, Idylle, Natur, Kirchturm als Bildzentrum) durch die Luft. Zugleich erkennt man im zum Teil flüchtig hingeworfenen Bleistiftstrich die Vorboten der Moderne mit den Auflösungen der Häuser und Bäume im rechten Teil des Bildes.

Will man sich heute den Standort des Malers anschauen, geht man von der Klostergalerie aus südlich bis zum Friedhof. Entlang der Friedhofsmauer führt ein Weg durchs Schilf. Ungefähr dort, mitten in der verwilderten Natur, muss Feininger damals gestanden haben, als er in den frühen Morgenstunden zum Bleistift griff. Und von dort aus betrachtet hat sich die Kleinstadt so gut wie kaum verändert.

Dorfkirche Middelhagen auf Mönchgut (Rügen)

Dorfkirche Middelhagen auf Rügen aus dem Jahr 1901 und heute (rechts) Quelle: VG-Bild-Kunst/Christian Rödel

Die Dorfkirche in Middelhagen auf Rügen hat Feininger ebenso wie unzählige weitere Kirchen auf dem Lande – nicht nur in MV, sondern auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen oder im polnischen Pommern – mit Vorliebe festgehalten. Von diesen Motiven gibt es in seinem Fundus unzählige.

Dieses Motiv hat der Maler bereits im Jahr 1901 angefertigt. Die St.-Marienkirche auf dem Mönchgut von Rügen wurde um 1455 errichtet. Feininger hat hier die interessante Mischung aus zum Teil ziegelgedecktem Dach und Kirchenschiff sowie Holz- und Feldsteinkonstruktionen durch das farbige Detail am kleinen Turm, der aus späterer Zeit stammt, betont. An dieser Kirchenzeichnung zeigt sich sehr schön, wie sehr sich dieser Maler nicht nur für die Natur, sondern auch für Architektur und ihre geschichtliche Entwicklung interessiert hat.

Von Michael Meyer