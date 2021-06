Seedorf

„Da lag es und war so schön, dass er seine Augen nicht abwenden konnte und er gab ihm einen Kuss.“ Dornröschen – vom Prinzen wachgeküsst.

Auf dem Mönchgut-Granitz auf Rügen gibt es ein idyllisches Dörfchen, ähnlich Dornröschen, wunderschön und hat nun acht Monate fest geschlafen. Seedorf in der Gemeinde Sellin – seit 1812 urkundliches Kleinod am Neuensiener See, den die Bek mit Bodden und Ostsee verbindet. Der Prinz kommt hier zwar nicht auf einem weißen Pferd angeritten, aber mit weißen Segelbooten angeglitten. Der Naturhafen mit seinen 150 Liegeplätzen ist mehr als ein Geheimtipp.

Gastronom Jack Meier (48) vor seinem „Generalkonsulat Seedorf“. Quelle: Stefan Sauer

Und der Erweckungskuss kommt von dort. Am Fähranleger mit Restaurant, das Heiko „Jack“ Meier (48) sein „Generalkonsulat Seedorf“ nennt, hat sich der Verein „Seedorfer Zeese“ gegründet. Die 60 Mitglieder wollen nach dem lähmenden Lockdown wieder Leben ins verschlafene Dorf bringen. Mit einem Hortensienmarkt.

Geschichten aus der Seedorfer Zeese „Unabhängig von allen zeitbedingten Veränderungen – dieses einmalige Dorf an der Bek lebt. Ihr hin und zurück strömendes Wasser verleiht ihm nach wie vor den äußeren Rhythmus. Herz und Seele erhält es von seinen Menschen.“ Klaus Martin Richter „Geschichten aus der Seedorfer Zeese“ (2001).

Dafür wird der Blumenzüchter Clemens Lübbenstedt aus Reppenstedt mit 600 Pflanzen anreisen. Die Idee haben der Gastronom Peter Weide (60) und seine Frau unter dem Motto „Weißt du noch...“ aus Kühlungsborn in ihre Wahlheimat Seedorf importiert, die sie übers Segeln gefunden haben.

Anja Rohde (37) und ihr Sohne Charly (11) helfen auf dem Hortensienmarkt. Quelle: Stefan Sauer

Und nun, nach dem Lockdown, packen alle mit an. Charly (11) ist mit seinem Longboard durch den Ort gedüst und hat Flyer verteilt. Mama Anja Rohde (37) wird für den Hortensienmarkt am 19. Juni, Kuchen backen. Mit dem Sohnemann wird sie dort ab elf Uhr helfen am Zeesen-Stand, Getränke ausschenken, Kuchen und Marmeladen verkaufen.

Charlie freut sich drauf. Endlich ist mal wieder was los. „Mama, dürfen wir ein Eis“, ruft er und springt aufs Longboard. Klar, Mama nickt. 25 Grad, Sonne lacht, Frühsommer, alles chicy lucky – da darf man mehr als ein Eis.

Idylle pur – Seedorf auf Rügen liegt direkt an der Bek, die in die Ostsee führt. Quelle: Stefan Sauer

Am Zeesenstand wird es Samstag einen Prosecco-Empfang geben, Kuchen, frische Erdbeeren, die das nahe gelegene Erlebnis-Dorf in Zirkow spendiert hat, werden verkauft. Außerdem bieten Seedorfer selbst gemachte Marmeladen an. Der Erlös soll dem Verein zugute kommen, damit auf dem Spielplatz am Anleger Spielgeräte angeschafft werden können.

Barbara Gebert hat Marmeladen gekocht, ihr Mann Lothar muss sie verteilen. Quelle: Stefan Sauer

Barbara Gebert hat Rhabarber-Erdbeer, Himbeer-Passionsfrucht, Apfel-Vanille und Rote Grütze gekocht. Ihr Mann Lothar wird die Gläser ins „Generalkonsulat“ bringen. Das Zahnärztepaar ist aus Berlin nach Seedorf gezogen. Zweitwohnsitz. Überhaupt ist der Ort eine Mischung aus Alteingesessenen und Zugezogenen, die nicht gerad’ knapp bei Kasse sind: In Seedorf wohnen eine Bankerin aus London, ein Winzer aus Eltville, Gastronomen aus Kühlungsborn, Rostock, Warnemünde, ein Architekt aus Berlin, ein Arzt aus Magdeburg, ein Münchener Wiesnwirt neben Anwohnern, die seit Generationen dort leben.

Bis 1936 größter Arbeitgeber der Region

Das Dorf, das im Schatten des Jagdschlosses Granitz liegt, war als Holzhafen für Lastensegler, die dort gebaut wurden, mit Hafen, Fischerei, Sägewerk und Werft der größte Arbeitgeber der Region. 1936 wurde das mit dem Bau des Rügendamms anders. Das Wrack eines Seglers liegt noch in der Bek, rostige Teile, dienen Kormoranen als Landeplatz. Der Strukturwandel hat sehr, sehr lange gedauert. Jetzt lebt man vom guten Mix aus Alteingesessenen und finanzpotenten Zugezogenen.

Gloria (35) und Robert (40) Rakelmann betreiben mit ihrem Sohn Mika (5) den Gasthof Drei Linden. Von dort kommt der Kuchen. Quelle: Stefan Sauer

„Und nach Süden blickt man ins Tor zum Paradies“, sagt Manfred Rakelmann (66), der den Gasthof „Drei Linden“ betreibt. Jetzt übernehmen Sohn Robert (40) mit seiner Frau Gloria (35) den Hof. Rakelmanns Frau backt Quark- und Streuselkuchen für das Fest. Gloria Rakelmann sagt: „Und den Kalten Hund – dafür ist sie berühmt. Den haben sich viele hier gewünscht.“ Im Gasthof wird das Geschirr für das Fest gespült. Die Wirtin sagt: „Wir können zwar nicht auf dem Fest helfen, weil das Restaurant ja läuft. Aber alle tun, was sie können.“

Abends spielt ein Saxophonist im Hafen

Martin Liedtke (63) wird Fischbrötchen verkaufen. Der Rentner Wolfgang Kannegießer (63) hat Marmelade eingekocht. Jack Meier wird zum Prosecco laden und aus seinem üppigen Weinkeller bewirten. Peter Weide sagt: „Der Ort wird begrünt und verschönert. Das wird im Prinzip eine Gartenschau.“ Abends spielt ein Saxophonist aus Berlin im Yachthafen. Das Fest soll Startschuss für eine Taditionsveranstaltung werden.

Wolfgang Kannegießer (78) war selbst Gastronom. Von ihm kommt auch Marmelade für das erste große Fest nach dem Lockdown. Quelle: Stefan Sauer

Vor Jahren war Seedorf wegen seines Töpfermarktes bekannt. Der ist nach Sellin ausgewandert. Neben dem Hortensienmarkt können sich die Seedorfer bald auch einen Weihnachtsmarkt vorstellen. Wichtig ist, dass jetzt nach dem Lockdown was losgehe, sagt Meier: „Wir wollen die Weichen für die Zukunft stellen, das Dorfleben neu entfachen. In Seedorf sollen Fremde zu Freunden werden.“

Tja, ein kleines Dorf als Blaupause für MV. Überall locken im Norden am Wochenende 700 Events vom Hawaiian Sports Fest in Rerik über das Konzert mit Harriet Krijgh in der Schweriner Schelfkirche, das BBQ mit Live Event mit den Les Bummms Boys im Hafen von Dabitz bis zum Eldenaer Klostermarkt in Greifswald.

„. . . und da wurde in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.“ Dornröschen. Guten Morgen, Seedorf. Guten Morgen, Mecklenburg-Vorpommern. Es geht wieder los.

Von Michael Meyer