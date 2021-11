Rügen

Mit seiner Herzkino-Reihe möchte das ZDF alle Krimi-Fans wissen lassen, worauf es wirklich ankommt im Leben: „Auf Familie, Liebe und Freundschaft – und dieses Ding, genannt Glück“. Deswegen strahlt der Sender mit den Mainzelmännchen immer sonntags um 20.15 Uhr 90 Minuten lang Melodramen und Liebesfilme aus. Nachschub liefern die derzeit auf Rügen stattfindenden Dreharbeiten zu zwei Filmen für eine neue Herzkino-Reihe mit dem Arbeitstitel „Freunde sind Meer“.

Vier Freunde auf Rügen: Fabian (Nicola Fritzen), Johanna (Greta Galisch de Palma), Jette (Anne Weinknecht), Malte (Oliver Bröcker). Quelle: ZDF/Christine Schroeder

Noch bis zum 8. November wird in Alt Reddevitz, der Marina in Gager, Poseritz, Groß Stresow und natürlich auf Strandpromenade und Seebrücke und am Strand von Binz gedreht. Vor der Kamera stehen in dem Zweiteiler über die Kraft der Freundschaft unter anderen Anne Weinknecht, die bereits in mehreren Folgen der auf Rügen gedrehten Reihe „Praxis mit Meerblick“ spielte, Nicola Fritzen, der ebenso wie Oliver Bröcker schon in der Herzkino-Reihe bei Ella Schön dabei war.

Auch Greta Galisch de Palma agiert ebenfalls nicht zum ersten Mal auf Rügen. 2019 stand sie in der Rolle der „Smilla“ gemeinsam mit „Goedeke Michels“ beim „Schwur der Gerechten“ auf der Naturbühne der Störtebeker Festspiele. Jörg Schüttauf, bekannt unter anderem aus Tatort, Polizeiruf 110, SoKo Wismar und dem Dreiteiler „Unterleuten“, nach dem Erfolgsroman von Juli Zeh, spielt ebenfalls in dem Zweiteiler mit.

Und darum geht es: Pastorin Johanna (Greta Galisch de Palma), Bernsteinkünstlerin Jette (Anne Weinknecht), Pensionsinhaber Fabian (Nicola Fritzen) und Handwerker Malte (Oliver Bröcker) sind gemeinsam in der DDR aufgewachsen. Vertrauen und Zusammenhalt stehen für sie seit ihrer Kindheit in dem fiktiven Ort Sepin an erster Stelle. Zusammen haben sie schöne wie schwierige Zeiten erlebt und ihre Probleme auf besondere Art zu lösen gewusst. Das habe sie über all die Jahre stark gemacht, so die Fernsehmacher.

Für Filmdreh Rügener Café aufgepeppt

Bei Aufnahmen an Drehorten, die weit vom Studio entfernt liegen, werden auch Komparsen eingesetzt, die vor Ort leben. So war beim ZDF-Dreh auch Anne Grübel an drei Tagen dabei. Für die Bergenerin war es der zweite Einsatz kurz hintereinander. Sie hatte schon bei der RTL-Produktion „Leon – Glaub nicht alles, was Du siehst“, mitgewirkt. „Da war ich in Seedorf und an der Glewitzer Fähre dabei. Meine Aufgabe war es, mit meinem Auto die Fähre rauf- und wieder runterzufahren.“ In einer zweiten Szene stand sie als Kundin am Stand mit Fischbrötchen. „Da habe ich mir dann in der Mittagspause eines auf eigene Rechnung gegönnt.“

Für „Freunde sind Meer“ wurde sie nun für Szenen im Sassnitzer Hafen und am Fuß der Steilküste hinter der Kurmuschel gebraucht, wo sich die vier Freunde trafen und über vergangene Zeiten sprachen.

Vor zehn Jahren eröffneten Marie und Paul Wheeler das „Ahoi Marie“ in Alt Reddevitz. Quelle: Uwe Driest

In Alt Reddevitz diente das kleine Restaurant „Ahoi Marie“ als Kulisse, das Marie und Paul Wheeler dort seit zehn Jahren betreiben. Ihr Lokal wurde für den Dreh zum Gourmet-Bistro „Treibholz“. „Für den Dreh haben sie drinnen etwas renoviert und draußen eine schicke Terrasse gebaut“, freut sich Paul Wheeler.

Während die Hauptdarstellerin auf seiner Terrasse über neue Erkenntnisse zu alten Zeiten grübelte, saß Anne Grübel im Hintergrund bei Bienenstich und Bier. „Bis jemandem auffiel, dass das nicht gut zusammenpasst, und das Bier durch einen Kaffee ersetzte.“ Die Menschen am Set seien alle sehr nett und die Atmosphäre familiär gewesen. „Ich wollte diese Erfahrung einfach mal gemacht haben“, sagt Anne Grübel, deren Traum es wäre, „einmal bei einem richtig großen Kino-Film mitzuwirken“.

Anne Grübel aus Bergen wirkte als Komparsin im Hintergrund mit. Quelle: ZDF

Dass das befreundete Quartett aus dem Film auch musikalisch ist, verdeutlicht die Szene mit einem Chor in der Dorfkirche. Dafür suchten sich Locations-Scouts die um 1417 erbaute Kirche von Zirkow aus. Den Chor der Profi-Schauspieler vervollständigten Sänger der Bergener Kirchenchöre. „Eine Redakteurin hatte mich angerufen, die durch das Internet auf uns gestoßen war“, erzählt Kantor Frank Thomas. „Die kam dann zu einer Probe in die Marienkirche und gemeinsam suchten wir nach einem geeigneten Lied.“

So wird im ersten Part des Zweiteilers der Gospel-Klassiker „When The Saints Go Marching In“ in der beschwingten Version von Louis Armstrong zu hören sein. Kantor Thomas trat dafür zurück ins Glied und überließ der von Greta Galisch De Palma gespielten Pastorin Johanna Tredup die Leitung des Chores.

Luftaufnahmen von Groß Stresow

Mit von der Partie waren auch Leen Edelman aus Trent und Martina Heinrich aus Serams. „Trotz der durch den Regen bedingten langen Wartezeit war es sehr nett und und eine tolle Atmosphäre“, lobt auch sie. Besonders amüsierte es sie, als ein Schauspieler verwirrt fragte, für welche Szene sie wohl die Rolle als Blinde probe. Martina Heinrich ist sehbehindert und auf einen Blindenstab angewiesen. „Der Kollege hat wohl schon befürchtet, das Drehbuch nicht richtig gelesen zu haben“, sagt sie grinsend.

Gedreht wurde auch im Friseursalon von Sabine Wieser in Sagard. Die war beeindruckt von Gründlichkeit und Professionalität des Filmteams. „Die haben fast zwölf Stunden gedreht, aber zu sehen sind eventuell nur vier Minuten, hat man mir gesagt.“

Die von Anne Weinknecht gespielte Bernsteinkünstlerin Jette ist zugleich die erste in Göhren gekürte Bernsteinkönigin der Insel und betreibt ihr Handwerk im Atelier einer Künstlerin bei Poseritz. Zu sehen sein sollen auch schöne Luftaufnahmen des pittoresken Dorfes Groß Stresow.

Die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest. Es werden voraussichtlich zwei Sonntage Ende Februar oder Anfang März kommenden Jahres sein.

Von Uwe Driest