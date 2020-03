Stralsund

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) will am Montagabend in Stralsund die Absperrung des Rügendamms vom Festland auf die Insel Rügen persönlich kontrollieren. Angaben der Polizei zufolge sollen die Zufahrten zu den Inseln Rügen, Usedom, Hiddensee, Poel und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ab 18 Uhr abgeriegelt werden.

Geplant sei aber kein Schlagbaum, sondern ein „verhältnismäßiger Einsatz der Mittel“, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg, Nicole Buchfink. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte die drastische Maßnahme aufgrund der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Erregers in MV bereits am Sonntag verkündet. Buchfink: „Entdecken wir Touristen, werden wir sie bitten, wieder umzukehren.“

Am Montag ist die Ankündigung von den verschiedenen Krisenstäben der Landesregierung mit konkreten Maßnahmen untersetzt worden. Insbesondere bei einer Insel von der Größe Rügens müsse vieles bedacht werden, verlautete aus einer der Runden. So dürfe beispielsweise der Fährhafen Sassnitz nicht eingeschränkt werden.

Bahn: Verkehr auf Ostsee-Inseln läuft weiter

„Ich will mir vor Ort ansehen, wie die Sperrungen funktionieren“, sagte Caffier der OZ. Bereits am frühen Montagmorgen sind an der A 20 Tafeln aufgestellt worden, die darauf hinweisen, dass die Inseln Rügen und Usedom für Touristen gesperrt sind.

Unterdessen fahren Züge weiter wie gewohnt auf die Inseln Rügen und Usedom. „Es gibt bislang für uns keine Einschränkungen“, sagte der Chef der Usedomer Bäderbahn (UBB), Jörgen Bosse. Die Eisenbahn sei Teil der notwendigen Daseinsvorsorge.

Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der Deutschen Bahn: „Wir fahren weiter nach Fahrplan auf die Ostsee-Inseln.“ Über mögliche Änderungen im Regionalverkehr müsste die Landesregierung als Aufgabenträger selbst entscheiden. Dies sei bisher aber nicht geschehen. Zusätzliche Zwischenstopps, um Urlauber aus den Zügen zu lassen, sind bisher nicht geplant.

Von Benjamin Fischer