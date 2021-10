Stralsund/Altefähr

Die Vorfreude ist bei allen Sportlern riesig. Der 13. Rügenbrücken-Marathon kann in diesem Jahr wieder stattfinden. 2020 musste die größte Laufveranstaltung im Kreis Vorpommern-Rügen wegen Corona noch abgesagt werden. Doch nun wird die Rügenbrücke zwischen der Hansestadt Stralsund und der Insel Rügen am 16. Oktober wieder von Läufern und Walker erobert.

Rund 2500 Sportler werden in den unterschiedlichen Disziplinen an den Start gehen. Mehr sind wegen Corona nicht möglich. Alle Starterplätze sind bereits vergeben – auch kurzfristige Anmeldungen wie zuletzt 2019 wird es 2021 nicht geben.

Besondere Neuerung für Kinderlauf

Dafür können sich Kinder auf einen ganz besonderen Höhepunkt freuen: „Zum ersten Mal führt der Kinderlauf auf die Brücke“, sagt der Leiter des Organisationsteams Andreas Boehk. Dafür wurde die Distanz auf drei Kilometer erhöht. „Gewendet wird auf der Höhe des Pylonen. Auch wenn die Strecke nun etwas länger ist, war die Nachfrage danach sehr hoch“, so Boehk. Ähnlich wie die jüngsten Läufer werden auch alle Teilnehmer der 6-Kilometer-Strecken mitten auf der Brücke wenden.

2021 werden folgende Disziplinen angeboten: Marathon (100 Läufer), Halbmarathon (350), 10 km-Lauf (600), 6 km-Lauf (550), 6 km Walking (700) und 3 km-Kinderlauf (200) stehen auf dem Programm. Altefähr als Startort hingegen entfällt. „Dadurch brauchen wir keine Buslogistik mehr“, sagt Boehk.

3G auf dem kompletten Veranstaltungsgelände

Dennoch werden dieses Jahr zahlreiche Helfer benötigt. Denn das Organisationsteam um Boehk steht gleich in zweifacher Hinsicht vor enormen Herausforderungen. So müssen einerseits die Bedingungen und Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Situation beachtet und umgesetzt werden. „Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt zum Beispiel die 3G-Regelung. Zutritt erhalten nur Personen, die negativ getestet, geimpft oder genesen sind und einen entsprechenden Nachweis hierfür vorlegen können“, so Boehk.

Start und Ziel auf der Mahnkeschen Wiese

Zum anderen musste ein neuer Start-Ziel-Bereich gefunden werden, weil auf der Hafeninsel – dem früheren Veranstaltungsort – die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Areals begonnen haben. Deshalb wird auf der Mahnkeschen Wiese für alle Wettbewerbe Start und Ziel sein. „Das alles bedeutet natürlich mehr Aufwand und Kontrolle, aber auch zusätzliche Vorbereitung, wie zum Beispiel neue Streckenvermessung und Platzeinteilung“, so Andreas Boehk. Von Vorteil sei, dass er sich auf ein erfahrenes Team verlassen könne, in dem jeder seine Aufgaben kennt und sich einbringt.

Vorläufiger Ablaufplan Rügenbrücken-Marathon Auf der Mahnkschen Wiese in Stralsund wird ab Donnerstag, dem 14.10., eine Zeltstadt aufgebaut. Diese wird im Verlauf der Veranstaltung Sportmesse, Gesundheitsdorf und den Start-/Zielbereich beherbergen. Die Ausgabe der Startunterlangen startet am Freitag, dem 15.10., ab 16 Uhr. Bis 21 Uhr können diese abgeholt werden. Die Abholung muss persönlich erfolgen. Am Haupteventtag, dem 16. Oktober, beginnt die Ausgabe der Startunterlage ab 7 Uhr und läuft bis 11.30 Uhr. Jeder Teilnehmer sollte jedoch die Startzeiten im Blick haben. Die Starts: Marathon: 9.30 Uhr; Halbmarathon 9.45 Uhr; 3 Kilometer-Kinder-Lauf: 10 Uhr; 10-Kilometer-Lauf: 10.45 Uhr; 6-Kilometer-Lauf: 12 Uhr; 6-Kilometer-Walking 13.15 Uhr. Ab 10.50 Uhr beginnen parallel zu den Läufen die Siegerehrungen. 15.30 Uhr ist Zielschluss.

Ummeldung auf anderen Läufer nur mit Vollmacht

Andreas Boehk macht außerdem darauf aufmerksam, dass es in diesem Jahr keine Nachmeldungen vor Ort geben wird. Für einen bereits angemeldeten Teilnehmer besteht noch die Möglichkeit, sich für eine andere als die gewählte Strecke zu entscheiden und eine entsprechende Ummeldung vorzunehmen.

Soll eine Ummeldung auf einen anderen Läufer oder Walker erfolgen, muss der bereits angemeldete Teilnehmer dem neu startenden Teilnehmer eine Vollmacht ausstellen. Nur mit dieser Vollmacht erhält der neue Läufer oder Walker Zutritt zum Gelände sowie die Startunterlagen. Der ursprünglich angemeldete Sportler verliert somit sein Zugangsrecht. Ein Vordruck für die Vollmacht ist auf der Homepage www.ruegenmarathon.de zu finden.

Landrat Kerth ist vom Hygiene-Konzept überzeugt

„Wir sind sehr froh, dass das großartige Sportevent wieder stattfindet, nachdem es im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen sind zwar nicht so viele Starter wie bei früheren Veranstaltungen zugelassen, aber das nehmen wir in Kauf. Hauptsache, es kann wieder gelaufen und gewalkt werden und es gibt dieses wunderbare Erlebnis Rügenbrücke“, sagt Stefan Kerth, Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen.

„Sport schweißt zusammen. Deshalb finde ich es gut, dass der Lauf wieder stattfinden kann, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Trotz der dynamischen Lage werden wir gucken, dass das so bleibt“, Stefan Kerth (SPD), Landrat Vorpommern-Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Der Landkreis ist gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund Veranstalter des Rügenbrücken-Marathons. Vom Hygiene-Konzept zeigte sich der Landrat überzeugt. „Ich gucke was ich machen kann, damit das Event wirklich durchgeführt werden kann“, sagt Kerth, auch im Hinblick auf die dynamische Corona-Lage im Kreis.

Deutlich weniger Starter als 2019

Für die Durchführung wurde das Starterfeld zuvor auf 2500 Läufer limitiert. Zum Vergleich: 2019 war das Rekordjahr. Damals kamen 5231 Läufer und Walker ins Ziel. Den 42 Kilometer langen Marathon entschied damals der Usedomer Frank Profe für sich. Der Insulaner des Jahrgangs 1982 lief die Strecke in einer Zeit von 2 Stunden, 58 Minuten und 31 Sekunden. Schnellste Frau wurde damals die Berliner Ultraläuferin Patricia Rolle. Sie legte die Strecke in einer Zeit von 3 Stunden, 23 Minuten und 3 Sekunden zurück.

OB Alexander Badrow (CDU) tritt beim 10-Kilometer-Lauf an

An den Start gehen wird auch 2021 Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Er hat sich für die 10-Kilometer-Strecke angemeldet.

„Die schnell gefüllten Starterlisten zeigen uns, dass sich Läufer und Walker bei uns sehr wohl fühlen“, Alexander Badrow (CDU), Oberbürgermeister von Stralsund. Quelle: Hansestadt Stralsund

Für den OB steht fest: „Nehmen wir mal an, 13 sei eine Glückszahl. Dann sage ich mit großer Freude: Herzlich willkommen zum 13. Rügenbrücken-Marathon. Auch wenn die Teilnehmerzahl dieses Mal begrenzt ist, zeigen uns die schnell gefüllten Starterlisten, dass sich Läufer und Walker in unserer Hansestadt wohlfühlen und offenbar weitererzählen, was ihnen gefällt: die fantastische Atmosphäre, die einmalige Strecke, die gute Organisation.“

Von Kay Steinke