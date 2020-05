Rügener Ferienhaus-Chefs sauer über Corona-Lockerungen: „Nicht nachvollziehbar und zu spät“

Binz

Fabian Floto und Moritz Schwencke besitzen drei Ferienhäuser auf Rügen mit insgesamt 26 Ferienwohnungen – in Binz, Sellin und Gut Grubnow bei Neuenkirchen am Jasmunder Bodden im Herzen der Insel. Sie beschäftigen insgesamt sieben Mitarbeiter. Die beiden Geschäftsführer der Firma Build Investments aus Hamburg engagieren sich seit gut 15 Jahren auf Rügen. Die OZ sprach mit ihnen über die Lockerungen im Tourismus und die Folgen des gut zweimonatigen Shutdowns.

OZ: Die Öffnung Mecklenburg-Vorpommerns noch im Mai für Touristen aus ganz Deutschland kam zu Beginn der Woche in diesem Tempo doch überraschend. Wie reagieren Ihre Gäste jetzt auf diese Ankündigung?

Anzeige

Fabian Floto: Das Interesse ist schon enorm. Als ob ein Damm endlich gebrochen wäre. Wir haben unheimlich viele Anfragen von Kunden – aus der ganzen Republik. Und dennoch mischt sich in die Ankündigung zur Öffnung auch Frust.

Weitere OZ+ Artikel

OZ: Weil Sie durch das komplette Reiseverbot zwei Monate verloren haben?

Moritz Schwencke: Exakt. Das holen wir auch nicht mehr auf in diesem Jahr. Himmelfahrt und Pfingsten wären wir ohnehin ausgebucht gewesen. Im Hochsommer auch. Was wir im eigentlich sehr gut gebuchten April und den ersten Mai-Wochen streichen mussten, das ist einfach weg.

OZ: Wie hoch sind denn Ihre Verluste?

Fabian Floto: Das beläuft sich in unseren drei Ferienhäusern auf ziemlich genau 80 000 Euro. Zudem hatten wir bereits Stornierungen für den Sommer – von Gästen, die nicht mehr mit einer Feriensaison gerechnet haben und aufgrund der wenig differenzierten Kommunikation der Politiker verunsichert waren. Aber ich denke, die bekommen wir wieder zurück.

OZ: Wie fangen Sie das Defizit auf: Denken Sie über Entlassungen nach?

Moritz Schwencke: Nein. Wir haben unsere Mitarbeiter, die für Vermietung, Verwaltung und Reinigung zuständig sind, ganzjährig angestellt und werden sie auch langfristig weiterbeschäftigen. Die Kurzarbeit-Angebote der Bundesagentur für Arbeit haben uns sehr geholfen. Wir sind sehr froh, dass wir unsere Mitarbeiter haben und werden die Verluste aus unserem eigenen Gesellschaftervermögen auffangen. Damit diese Summe nicht zu groß wird, müssen wir leider bei den Investitionen in diesem Jahr sparen.

OZ: Was hatten Sie denn geplant?

Fabian Floto: An unserem Selliner Ferienhaus „ Villa Celia“ wollten wir eine neue Balkonanlage bauen lassen – von einem einheimischen Schreinermeister. Zudem war vorgesehen, die Terrassen und Loggien neu zu bestuhlen. In Binz wollten wir streichen und Möbel erneuern. Insgesamt sind das 40 000 Euro, die der Wirtschaft vor Ort verloren gehen. Es hat also alles Folgeeffekte. Und wissen Sie, was mich daran so ärgert?

OZ: Berichten Sie!

Fabian Floto: Dass dieser Verlust so unnötig ist. MV hätte nicht so lange dichtmachen müssen. Es wäre möglich gewesen, schon ab Ostern wieder Gäste hereinzulassen – oder gar nicht zu schließen – mit den strengen Hygienestandards und Abstandsregeln, die seit Mitte März die Infektionszahlen in Deutschland um 75 Prozent gesenkt haben – von über 5000 täglich auf nun unter 1000 Neuinfektionen pro Tag. Die Lockerungen hätten viel früher kommen können und müssen – da die soziale Distanzierung wirkt.

OZ: Die Landesregierung wollte in der Höchstphase der Krise so wenig Kontakte wie möglich zulassen.

Moritz Schwencke: Dann hätte man die Schließung auf die Einrichtungen beschränken müssen, in denen sich wirklich viele Leute begegnen. Aber Ferienwohnungen hätte man offen lassen können. Dort hätten doch auch Menschen von außerhalb gut Urlaub machen können – mit wenig Kontakt zu anderen, in der eigenen Familie und in einer wunderbaren Landschaft, wo viel Platz ist. Man hätte nicht alle touristischen Bereiche komplett herunterfahren müssen.

OZ: Der Neustart soll zunächst mit einer verminderten Auslastung von 60 Prozent erfolgen. Noch muss die Landesregierung festlegen, ob das nur für Hotels oder auch andere Feriensiedlungen und -formen gilt. Halten Sie die Limitierung anfangs für sinnvoll, um wieder Vertrauen aufzubauen – auch bei der Bevölkerung, die sich Sorgen macht, wenn wieder Menschen aus allen Teilen der Republik einreisen?

Moritz Schwencke: Ehrlich gesagt – nein! Ich verstehe die Sorgen. Aber wir halten diese Regelung überhaupt nicht für nachvollziehbar. Man sollte lieber vermitteln, dass in Ferienwohnungen genug Platz ist, dass Menschen ohne Ansteckungsgefahr Urlaub machen können, anstatt die gebeutelte Branche mit weiteren Auflagen zu schwächen – und für weiteren Ärger zu sorgen. Denn wen laden Sie jetzt wieder aus, wenn Ihr Haus zu 100 Prozent vorgebucht war?

OZ: Es könnten allerdings schnell höhere Grenzen oder komplette Auslastungen erlaubt werden, wenn sich die Infektionszahlen weiter gut entwickeln.

Fabian Floto: Ja, aber zumindest für Ferienhaussiedlungen und Ferienwohnungen ist es sinnlos, überhaupt eine Beschränkung einzuführen. In manch’ engerem Hotel mag das ja anders sein.

OZ: Was denken Sie als Touristiker: Trägt Mecklenburg-Vorpommern einen Imageschaden durch die strikten Schließungen für Urlauber vom 19. März bis 18. Mai davon – oder könnte das Land sogar zum Gewinner werden, weil es nun deutschlandweit als erstes wieder öffnet?

Fabian Floto: Ich befürchte, dass es schon einen Imageschaden gegeben hat. Natürlich könnten wir davon profitieren, dass Urlaub im Ausland zunächst erstmal nicht möglich sein wird. Wie rigoros die Urlauber im März bei uns aufgefordert wurden, das Land zu verlassen, haben sich aber schon viele gemerkt. Und auch die Nachrichten danach, dass Gäste, die noch da waren, angeschwärzt oder rüde beschimpft wurden.

OZ: Was kann die Branche gegen dieses Bild tun?

Moritz Schwencke: Ich glaube, der Landestourismusverband und auch die regional Verantwortlichen müssen massiv Marketing machen, das in die Richtung geht: „Wir haben euch vermisst, liebe Urlauber!“ Und auch jeder einzelne Gastgeber sollte das ausstrahlen. Aber eines sollten wir unbedingt noch aus der Krise lernen …

OZ: Was denn?

Moritz Schwencke: Dass – sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen – mehr Augenmaß bewahrt wird. Man muss dann nicht sofort wieder alles schließen, sondern sollte dann sehr regional und differenziert handeln und schauen, um welche Form des Urlaubs es eigentlich geht. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass es erst gar keine zweite große Infektionswelle gibt.

So kommen die Urlauber nach MV zurück Nach zweimonatigem Reiseverbot fährt der Tourismus von Mecklenburg-Vorpommern im Mai fast komplett wieder hoch. Ab 9. Mai dürfen zunächst die Gaststätten im Land wieder öffnen. Ab 18. Mai können Hotels und Ferienwohnungen wieder Gäste empfangen, zunächst aber nur aus Mecklenburg-Vorpommern. Diese Woche, die auch das lange Himmelfahrtswochenende umfasst, soll für die Branche als sanfter Start dienen. Ab 25. Mai soll der Urlaub dann für Gäste aus ganz Deutschland erlaubt sein, womit zum Pfingstfest (31. Mai bis 2. Juni) wieder größerer Andrang an der Ostsee zu erwarten ist. Allerdings dürfen Hotels bis auf weitere Beschlüsse nur 60 Prozent ihrer Zimmer belegen. Ob das auch für Ferienhaussiedlungen gilt, muss noch festgelegt werden. 75 000 Personen besitzen schätzungsweise Ferienwohnungen in MV – insgesamt vereinen sich auf sie gut 150 000 Ferienwohnungen. Gemeldet sind im Land 3363 Beherbergungsbetriebe (alles ab 10 gewerblichen Betten). 1400 Hotels gibt es im Land und gut 1700 Apartment- und Ferienwohnungsanlagen. Insgesamt hat MV 340 000 gemeldete Urlauberbetten, davon 110 000 Übernachtungsmöglichkeiten auf den 217 Campingplätzen im Land.

Mehr lesen:

Alle neuen Corona-Lockerungen in MV im Überblick

Hotels wieder auf: Das müssen Sie jetzt über Urlaub an der Ostsee in MV wissen

Corona: Rügener Gastronomen und Hoteliers hoffen nach Lockerung auf Gäste

Von Alexander Loew