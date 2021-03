Am 2. April wäre der Rügener Fotograf Klaus Ender 82 Jahre alt geworden. Am 18. März ist der Künstler, der durch seine Aktfotos berühmt wurde, jedoch an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung und eines Schlaganfalls gestorben. Ein Rückblick auf sein Leben – und seine bekanntesten Werke.