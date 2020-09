Erneut mussten Touristen an der Steilküste auf der Insel Rügen von Einsatzkräften aus einer gefährlichen Situation befreit werden. Das Paar aus Thüringen war am Donnerstag spazieren. Bei dem Versuch, die Felswand des Königsstuhls zu erklimmen, brachten sie sich in eine ausweglose Lage.