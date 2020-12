Rügener Landwirt Maik Zilian: Warum ich beim Traktor-Protest dabei war

Rostock/Schwerin/Greifswald

Die Sorge um verschärfte Düngeregeln, ein Insektizidverbot auf einem Großteil seiner Flächen und Dumpingpreise im Lebensmitteleinzelhandel raubten dem Rügener Landwirt Maik Zilian am Freitagmorgen den Schlaf: Um vier Uhr klingelte der Wecker des Bauern aus Poseritz, der es im Winter normalerweise ­etwas ruhiger angehen lässt.

Er und drei seiner Mitarbeiter steigen auf die Traktoren und rollen, statt auf den nächsten Acker, nach Greifswald, wo sich mehr als 150 Kollegen für einen Protestkonvoi durch Vorpommern versammeln. Landesweit sind es 500 Bauern, die der Frust über zunehmende Umweltauflagen am Freitag auf die Straßen treibt.

Anzeige

Anbau von Raps werde fast unmöglich, meint der Landwirt

Der Rügener Landwirt Maik Zilian ist sauer über die Verschärfung der Düngevorschriften und das Insektenschutzprogramm. Quelle: Martina Rathke

Zilian und seinen Kollegen geht es um Wertschätzung ihrer Arbeit. Um faire Preise und um existenzielle Nöte. Am 15. Dezember will das Landeskabinett die Düngelandesverordnung verabschieden. Der Bund bereitet ein Insektenschutzgesetz vor. „Wir erwarten für unsere Flächen gravierende wirtschaft­liche Einschnitte“, sagt der Landwirt, startet den Diesel seines Fendt 724 und reiht sich in den Konvoi ein, der mit lautem Gehupe den Hof eines Getreidelagers in Greifswald verlässt.

Lesen Sie auch: Stau und blockierte Straßen: Mehr als 100 Trecker rollten am Morgen durch Rostock

Zilian bewirtschaftet im Süd­osten der Insel Rügen rund 2000 Hektar Acker- und Grünland und hält 450 Kühe. Das Land weist das Gebiet, auf dem seine Flächen liegen, als Areal mit nitratbelastetem Grundwasser aus. „Tritt die Düngelandesverordnung in Kraft, dürfen wir auf den Flächen nur noch 80 Prozent des Pflanzenbedarfs düngen“, erzählt er. Damit würden nicht nur die Erträge, sondern im Nachgang auch der Humusgehalt und die Bodenqualität sinken. Der Anbau von Raps werde praktisch unmöglich, da er künftig auf die Herbstdüngung verzichten müsse.

Messstelle liegt neben einer Kläranlage

Zilian ist ein ruhiger Typ, doch Ungerechtigkeiten will er nicht ertragen. Der Landwirt hat Zweifel, ob das vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) zugrunde gelegte Messstellensystem tatsächlich geeignet ist, Nitratbelastungen nachzuweisen. Die Messstelle, auf die sich das Land beruft, liegt im Dorf wenige Meter neben einer Kläranlage, im Zuflussbereich einer verfüllten Kiesgrube und Mülldeponie. „Wir haben durch ein zertifiziertes hydrologisches Umweltbüro vier eigene Messstellen auf unseren Flächen einrichten lassen, die alle Ergeb­nisse unter den Grenzwerten erbrachten.“ Auch der Bauernverband ärgert sich, dass das Land ­diese Ergebnisse nicht zur Kenntnis nimmt. „Ich habe die Befürchtung, dass wir als Landwirte jahrelang unsere Bewirtschaftungsweise verändern, aber die Belastungswerte nicht sinken“, sagt Zilian.

Lesen Sie auch: „Wir würden mehr bezahlen, wenn...“: Was Aldi-Kunden aus MV zu den Bauernprotesten sagen

An der Straße nach Stralsund stehen Menschen, sie winken und recken die Daumen hoch. Zilian ­lächelt und grüßt kurz zurück. Rund 75 Prozent seiner Flächen liegen in einem Vogelschutzgebiet. Auch das ist ein Problem. Wird das Insektenschutzgesetz verabschiedet, wie es der aktuelle Referentenentwurf vorsieht, werde konventionelle Landwirtschaft auf diesen Flächen nicht mehr möglich sein, weil er auf Insektizide und Pestizide verzichten müsse. Dass die Biodiversität abnimmt, bestreitet der Agrarwissenschaftler nicht. „Wir handeln ja bereits“, sagt er. Rund 300 Hektar würden extensiv als Grünland bewirtschaftet, ohne Dünger, ohne Pflanzenschutz.

„Wenn wir uns hier weiter extensivieren, begünstigt das global den Klimawandel“, glaubt Zilian. Wegen der klimatischen Verhältnisse sei Deutschland ein Gunststandort. „Was hier auf einem Hektar angebaut und geerntet werden kann, dafür werden in anderen Teilen der Welt zwei bis drei Hektar benötigt und der Regenwald abgeholzt.“ Sein Vorwurf: „ Deutschland schafft sich eine Bilderbuchlandwirtschaft und exportiert die Probleme nach Südamerika oder Osteuropa.“

Billig-Importe aus dem Ausland sollen gestoppt werden

Detlef Kurreck (l), Präsident Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, überreicht Birgit Hesse (SPD, M), Landtagspräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, und Till Backhaus (SPD, r), Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommerns, eine gemeinsame Petition des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern und der Initiative «Land schafft Verbindung MV (LSV)». Quelle: dpa

Auf der B 105 legt der Konvoi einen Stopp ein, weil zeitgleich im 140 Kilometer entfernten Schwerin die Spitzen von Landesbauernverband und der Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ bei einer Mahnwache vor dem Landtag Agrarminister Till Backhaus ( SPD) eine Protestresolution übergeben. Zilian steigt vom Trecker und schaut nach hinten – der Konvoi ist mehrere Kilometer lang. „Ich freue mich, dass so viele Bauern, konventionell und ökologisch arbeitende Betriebe an dem Protest teilnehmen.“

Einer dieser Bauern, die auch ökologisch wirtschaften, ist Christian Rohlfing. Düngeverordnung, Insektenschutzgesetz – das müsse er doch begrüßen? Nein, sagt er. Standorte mit hohen Bodenpunktwerten dürften nicht extensiviert werden, weil das den globalen Klimawandel verschärfe, so der Landwirt aus Grammendorf. Er fordert von der Regierung, Billigimporte zu stoppen, die im Ausland weit unter deutschen Standards produziert werden. „Wir waschen uns hier grün und andere Länder nutzen das, um ihre Produktion nach Deutschland zu drücken.“ Die Düngelandesverordnung werde auch unter Öko-Bauern kritisch gesehen, weil sie die Ausbringung von Mist im Herbst erschwere. Zudem befürchtet Rohlfing, dass konventionell arbeitende Bauern in Schutzgebieten auf Ökolandbau umsteigen. „Dabei ist der Ökomarkt in Deutschland zusammengebrochen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Enttäuschung über Minister Till Backhaus

Christian Ehlers vom Bauernverband: "Die Bauern fühlen sich von Minister Backhaus nicht mehr vertreten." Quelle: Martina Rathke

Bei den Landwirten hat Till Backhaus viel Vertrauen eingebüßt. „Vom Minister fühlen sich die Bauern nicht mehr vertreten“, sagt Christian Ehlers vom Bauernverband Vorpommern-Rügen. Es gehe dem Minister nur noch um die Umwelt, aber nicht mehr um die Landwirtschaft. Ehlers befürchtet, dass die Düngelandesverordnung zu einer Wettbewerbsverschlechterung gegenüber anderen Bundesländern und zu einem Höfesterben führe.

Backhaus sieht die Verbraucher in der Verantwortung, dem Handel durch verändertes Kaufverhalten klare Signale zu geben. Die Landwirte forderte er auf, ihren Beitrag zum Wasserschutz zu leisten. „Der Widerstand gegen die neue Düngeverordnung ist unbegründet. Nährstoffe und auch Pflanzenschutzmittel haben im Grundwasser nichts zu suchen“, so Backhaus. Dem Bauernverband hatte der Minister schon zwei Tage zuvor Unaufrichtigkeit vorgeworfen. Dass die Landesdüngeverordnung auf falschen Messergebnissen beruhe, sei falsch.

Von Martina Rathke