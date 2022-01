Bergen

Weit über die Grenzen von Rügen hinaus ist Instagrammerin „Datjulschen“ bekannt. Mit ihren 183 000 Followern kann sie getrost als die Top-Influencerin der Insel bezeichnet werden, verdient damit sogar gutes Geld. Doch sie ist nicht die einzige Rüganerin, die auf der Social-Media-Plattform zahlreiche Menschen begeistert.

Lifestyle und Fashion bei „Rosatersi“

Fast 50 000 Follower zieht Rosatersi, wie sie sich auf Instagram nennt, in ihren Bann – und das lediglich durch ihren Lebensstil. Zumindest lautet das Motto ihres Accounts, sprich: ihres Profils, „Rosa terSi Lifestyle“. Hier postet Rosangela, wie die gebürtige Brasilianerin tatsächlich heißt, vor allem Bilder von ihren eleganten, anscheinend teuren Outfits. Nicht selten ist die französische Marke Chanel zu sehen. „Daneben teile ich aber auch Beiträge zu Kochen, Backen und Tisch-Dekorationen – auf Brasilianisch und auf Deutsch“, sagt sie.

Instagram und Co. leicht erklärt Instagram ist ein soziales Netzwerk, in dem die User (dt.: Nutzer) Bilder und Videos hochladen können, um sie mit der Community, der Gemeinschaft auf der Plattform, zu teilen. Neben den normalen Posts, also Beiträgen, sind auch Reels – 15- bis 30-sekündige Kurzvideos – möglich. Zudem gibt es die Story, in der Beiträge nur temporär sichtbar sind und nach 24 Stunden wieder verschwinden. Das Wort Follower kommt vom engl. „to follow" (dt.: folgen) und bezeichnet Abonnenten eines Accounts. Sie folgen also einer anderen Person innerhalb des Netzwerkes, um deren Beiträge nicht zu verpassen. Influencer sind Personen, die in sozialen Netzwerken stark präsent sind, sprich: viele Follower haben, und das nutzen, um andere User zu beeinflussen. Davon profitieren mittlerweile auch zahlreiche Unternehmen, die Influencer einsetzen, um ihre Produkte zu bewerben. Influencer-Marketing nennt sich die moderne Art der Werbung. Hashtags sind Schlagworte, die mit dem Doppelkreuz # versehen werden. Sie dienen dazu, Beiträge zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen.

Outfit-Inspirationen von „its.emyrose“

Ebenfalls mit Mode ist Rüganerin Emily-Rose erfolgreich auf Instagram unterwegs. Ihrem Account „its.emyrose“ folgen 13 200 Menschen. Sie selbst bezeichnet sich als Fashionbloggerin mit dem Ziel, zu inspirieren. Alle paar Tage postet die junge Frau ihr Outfit des Tages. Dabei nutzt sie offenbar die Filter, also Bildeffekte, von Instagram-Stars wie Carmushka oder Anajohnson, denn sie tauchen jedes Mal in den Hashtags auf. Ob sie dafür Geld bekommt? Diese Frage bleibt offen.

Einrichtungstipps von „heimgefluester“

Weg von Fashion, hin zu Deko: Wer auf der Suche nach Ideen für die eigenen vier Wände ist, für den dürfte sich ein Blick auf den Account „heimgefluester“ lohnen. Seit Sommer 2019 ist Tini H. auf Instagram und teilt dort fleißig ihre Dekorations-Tipps und Do-it-yourself-Projekte. „Angefangen habe ich damit, als wir 2019 unser Haus auf Rügen gebaut haben, mit dem Einzug 2020 wurde immer mehr ein Hobby daraus“, erzählt sie.

Rund 8000 Follower kann Tini bereits verzeichnen. Die junge Mutter freue sich, ihre Leidenschaft für Einrichtung teilen zu können, holt sich über Instagram aber auch selbst Inspiration. „Ab und an verdiene ich damit ein wenig Geld. Es ist und bleibt aber ein Hobby“, betont sie.

Pferdebloggerin „wendyland_2.0“

Einer ganz anderen Leidenschaft geht die 27-jährige Emy nach: Pferden. Als „wendyland_2.0“ zeigt sie ihr Leben zwischen Büroalltag und Pferdemist, wie sie es selbst auf ihrem Account bezeichnet. Auf den Fotos sind ihre Warmblüter meist in Rügens Wäldern oder an den Stränden in Szene gesetzt. In den Bildunterschriften berichtet sie den gut 7800 Followern von ihren alltäglichen Erlebnissen. Noch mehr von Emy gibt es außerdem auf ihrem Pferde-Blog unter www.wendyland.de zu lesen.

Angler-Content bei „ruegenfischer“

Wohnhaft in Magdeburg, aber zu Hause auf Rügen ist Christian Rathmann, wie der 33-Jährige selbst sagt. Als „ruegenfischer“ hat er sich auf Instagram einen Namen gemacht. Und wie der schon verrät, geht Christian auf der Insel dem Fischen nach – und zwar in erster Linie dem Hecht- und Barschfischen. „Sechs bis acht Mal bin ich jedes Jahr für mehrere Tage auf Rügen“, erzählt er. Und dann werden die besten und größten Fänge für den Account in Bildern festgehalten. Zwei bis drei Posts veröffentliche er aktuell pro Woche.

Angefangen hat der Berufsschullehrer damit vor circa zwei Jahren: „Es war ehrlich gesagt ein wenig der Langeweile durch Corona geschuldet – und meinen Schülern.“ Denn von denen habe er des Öfteren gehört, sie wollen Influencer werden. „Ich habe dann quasi den Beweis angetreten, dass das gar nicht so leicht ist und viel Zeit benötigt.“

Namen und Reels bringen Reichweite

Seine nun schon fast 11 000 Follower sind da beinahe der Gegenbeweis. „Ich habe meinen Namen geschickt gewählt: Rügen ist ein Mekka für Hechtangler, in der Szene international bekannt. Sucht man also nach der Insel und Fischen, landet man schnell auf meinem Account.“ Zudem, verrät Christian, teste Instagram neue Funktionen immer vorab an relativ erfolgreichen Accounts: „So habe ich schon vor der Masse Reels benutzt und dadurch noch mehr Reichweite bekommen.“

Geld verdiene er damit aber kaum: „Angeln ist nach wie vor ein Nischensport. Man muss schon aktiv auf Unternehmen zugehen, um für sie Werbung zu machen. Von alleine kommt eigentlich niemand.“ Einige Köder und sogar zwei hochwertige Kajaks im Wert von je 800 bis 900 Euro habe er aber schon gesponsert bekommen.

Windsurfing- und Lifestyle-Posts von „surfergirlsdiary“

Auch auf dem Wasser unterwegs ist Luisa – allerdings in Sachen Windsurfen. Als „surfergirlsdiary“ zeigt sie ihren 14 300 Followern aber nicht nur Bilder von ihrem Wassersport, sondern postet auch zahlreiche Fotos von sich aus dem Alltag oder von der schönen Natur Rügens. Manchmal ist als Mutter eines Mädchens auch etwas Mami-Content dabei. Und: Wie unter einem Post zu lesen ist, war sie vor Kurzem als Komparsin des „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Spin-offs „Leon – Glaub nicht alles was du siehst“ dabei.

Auch Gemeinden der Insel auf Instagram

Auch einige Gemeinden sind mittlerweile übrigens auf Instagram vertreten. So hat zum Beispiel die Kurverwaltung Göhren ihren eigenen Account, dem mittlerweile über 2000 Menschen folgen, oder das Ostseebad Sellin, das stolze 8672 Follower zu verzeichnen hat.

Genug Stoff bietet die Insel jedenfalls: Über 700 000 Beiträge auf Instagram gibt es allein unter dem Hashtag #rügen, auf #ruegen kommen noch mal gut 80 000. Nicht zu vergessen #rügenliebe, #rügenfotos, #rügenurlaub, oder #inselrügen, unter denen es weitere tausende Bilder gibt.

