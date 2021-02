Sassnitz

Wird es in der Nähe des Königsstuhls im Nationalpark Jasmund bald einen Treppenabstieg geben? Oder überhaupt einen? Bemerkenswert ist jedenfalls, dass zwei Tage, nachdem Massen von der Kreideküste heruntergekommen sind und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zur Vorsicht gemahnt hatte, im Sassnitzer Ratssaal darüber beraten wurde, wo ein Abstieg gebaut werden kann.

Die „Planung und Bau eines Treppenabstieges in der Nähe des Königsstuhls“ lautet der gemeinsame Antrag von SPD und der Alternativen Freien Wählergemeinschaft (AFW). Aufgrund des positiven Ergebnisses der Machbarkeitsstudie, einen dauerhaften Abstieg am Königsstuhl verwirklichen zu können, sollen demnach Bürgermeister und Verwaltung unverzüglich mit der Planung und Umsetzung beginnen.

Es kann nicht schnell genug gehen mit der Umsetzung. „Es gibt ein Gutachten, das den Treppenabstieg möglich macht. Die Stadt wird beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, wo Fördermittel eingeworben werden können. Wir sollten keine Zeit verlieren“, sagte Mitantragsteller Karsten Käning (SPD). In der anschließenden Diskussion ging es um Kooperationen mit anderen Gemeinden, um die Finanzierung und die Haftbarkeit. Als einziger Stadtvertreter sprach Uwe Dalski (Linke) die aktuelle Situation an. Durch den derzeitigen Abbruch wird es schwer werden, dieses Projekt umzusetzen, sagte er.

Rund 1000 Tonnen Kreide brachen an der Piratenschlucht in die Tiefe. Quelle: Uwe Driest

Abbruch stehe Vorhaben nicht im Wege

Die Beschlussvorlage kam an diesem Abend nicht zur Abstimmung. Dies soll in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 25. Februar (17 Uhr, Rathaus Sassnitz) nachgeholt werden. Stadtpräsident Norbert Benedict (SPD) ist zuversichtlich, dass der gemeinsame Antrag eine breite Zustimmung findet. Der Abbruch an der Kreideküste würde dem Vorhaben nicht im Wege stehen. „Die Untersuchung hat ergeben, dass der Bereich, der für die Treppe vorgesehen ist, standhalten wird“, sagt er.

Zu dem Ergebnis kommt der Ingenieur Johannes Feuerbach, dessen Büro im Auftrag des Landkreises eine Machbarkeitsstudie dazu erstellte. Das Ergebnis wurde Anfang des Monats bekannt. „Den Kreistagsmitgliedern steht dieses Gutachten zur Verfügung und wird nun im Umwelt- sowie Wirtschaftsausschuss diskutiert“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Erst dann werde sich der Kreis dazu positionieren und seine Sicht dem Land mitteilen.

Keine Unterstützung unter diesen Umständen

Umweltminister Till Backhaus (SPD) bleibt skeptisch. Er mahnte am Montag zur Vorsicht. „Wir müssen gut aufpassen, was hier an den Küsten passiert. Wir werden sicher noch weitere Abbrüche bekommen. Direkt unten an der Küste zu wandern, ist also hochgefährlich“, sagte er. Seine Meinung hat sich auch am Mittwoch nicht geändert. „Der Minister wird keinen Treppenbau unter diesen Umständen unterstützen, wenn man dadurch Menschen in die Gefahrenzone bringt“, sagt sein Sprecher Claus Tantzen.

Allerdings sei der Abbruch in dieser Größenordnung mit rund 2000 Tonnen außergewöhnlich. Den hätte es zuletzt vor fünf Jahren gegeben, erklärt Dr. Ingolf Stodian, Geologe und Leiter der Nationalparkverwaltung auf Jasmund. Ein Abstieg an dieser Stelle wäre weg gewesen. Aber auch dort, wo die letzte Treppe war, seien in den vergangenen Jahren etwa vier Meter Land verloren gegangen. Auch dort wäre das Bauwerk heute weg.

„Sensible Naturregion“

„Sicherheit geht vor“, sagt Knut Schäfer, der das Vorhaben aus touristischer Sicht beobachtet. Zwei Herzen würden in der Brust des Vorsitzenden beim Tourismusverband Rügen schlagen. „Wenn das Naturerlebnis Stubbenkammer sicher ist, spricht nichts dagegen. Und ich verstehe auch die Leute, die den Abstieg unbedingt haben möchten“, sagt er. Nur seien jedem Naturerlebnis Grenzen gesetzt. Die Zeiten am aktiven Kliff würden sich ändern. Das heißt: Alle Bauten, die aktuell hier realisierbar sind, könnten bald nicht mehr umsetzbar sein.

Für ihn steht die Sicherheit an der Küste an oberster Stelle. Er verweist dabei auf die Katastrophe am Kap Arkona, bei der die zehnjährige Katharina Weihnachten 2011 durch einen Hangrutsch ihr Leben verlor. Dieses traurige Ereignis habe sich anschließend auch negativ auf den Tourismus ausgewirkt. Besucher mieden zeitweise die Küstenregion.

„Da es sich um eine sehr sensible Naturregion handelt, kann ich allen Beteiligten des Projektes Abstieg am Königsstuhl nur raten, mit Bedacht an die Sache zu gehen und auch kompromissbereit zu sein“, sagt Knut Schäfer.

Von Mathias Otto