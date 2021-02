Prora

Das wird ein besonderer Bau. Selbst am überdimensionalen, wuchtigen und scheinbar endlosen Koloss von Prora auf Rügen dürfte er auffallen.

Das inzwischen auf der Insel etablierte Sandskulpturenfestival von Erfinder Thomas van den Dungen bekommt hier eine neue Heimstatt. Nach zehn Jahren in Zelten wird es erstmals eine feste Halle sein. Sie wächst nun direkt in Proras „Neuer Mitte“ – so wird das derzeit entstehende Zentrum des Binzer Ortsteils genannt – vor Block IV des insgesamt 4500 Meter langen Komplexes, der einst von den Nazis als „Kraft-durch-Freude“-(„KdF“)-Bad gebaut und später von der Nationalen Volksarmee der DDR genutzt wurde.

Anzeige

„Ich habe lange überlegt, ob ich den Ortskern von Binz verlasse – weil das natürlich eine gute Lage ist. Aber in Prora hat letztlich alles gepasst. Wir können dort ein sehr spannendes Projekt verwirklichen“, meint van den Dungen.

Neuer Glasverbinder zwischen alten Panzerhallen

Im neuen Ausstellungsgebäude trifft moderne Architektur auf Ruinen: Ein kleiner Glaspalast von 37 Metern Länge soll zwei alte DDR-Panzerhallen verbinden und die Elemente zu einem Erlebnis-Gelände verschmelzen lassen: „Der gläserne Bereich bietet ein Maximum an Licht und eine tolle Atmosphäre für die Gäste. Er wird komplett neu gebaut, ist 4000 Quadratmeter groß und dort werden später die Sandskulpturen stehen“, verdeutlicht der Festivalchef.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die alten Panzerhallen werden komplett entkernt, renoviert, isoliert und teilweise mit neuen Wänden versehen. „Dort planen wir Eingangsbereich, Gastronomie, Bücher- und Souvenirverkauf“, sagt van den Dungen.

Investition ohne einen Euro Fördermittel

Insgesamt fast sechs Millionen Euro soll auf Rügen die neue Heimstatt des Sandskulpturenfestivals kosten, das der niederländische Unternehmer auch auf Usedom und in Travemünde – dort aber weiter in Zelten – veranstaltet. Die Investition stemmt er gemeinsam mit Thomas Helm und Kostja Künzel, den Geschäftsführern der Leipziger Firma Bauart, die in Prora bereits Block IV ausgebaut haben und die Sanierung von Block V vorantreiben. „Wir machen das ohne einen Euro Fördermittel“, betont van den Dungen.

Mammut-Projekt mitten in der Corona-Krise

Wie kommt es zu diesem Mammut-Projekt mitten in der Corona-Krise? „Immer wenn ich auf Rügen bin, wohne ich in Prora ganz in der Nähe unserer jetzigen Baustelle. Dort habe ich in den letzten Jahren immer wieder die Manager von Bauart getroffen. Wir haben zusammen ein bisschen gesponnen und irgendwann reifte die Idee, hier tatsächlich gemeinsam die Ausstellungshalle zu bauen“, erzählt van den Dungen, der neben der Insel noch einen Wohnsitz in Eindhoven hat und regelmäßig pendelt.

Zwei echte Abenteurer: Thomas van den Dungen vor der Figur Captain Jack Sparrows während der Sandskulpturenschau 2015 in Binz. Quelle: Wilk Manuela

Das Trio war sich schließlich einig. Die Sandskulpturen-Schau passt bestens auf die Museumsmeile in Prora. Zudem entsteht hier mit dem Ausbau der großen Blöcke, mit mehreren Hotels und tausenden Ferienwohnungen sowie einer Einkaufsmeile ein komplett neuer Ferienort: „Wir haben auch genug Raum für Parkplätze. Die Anbindung für Busse und Züge ist super. Die Bimmelbahn fährt hier vorbei und der Ort liegt gut an die Radwege der Region angebunden“, meint van den Dungen.

3,5 Millionen Gäste in der „Sandwelt“ Der Niederländer Thomas van den Dungen (60) hat drei große Sandskulpturen-Festivals an der Ostsee aus der Taufe gehoben. 2010 startete er auf Rügen, wo er sein erstes Ausstellungszelt in Neddesitz bei Sagard aufstellte. 2012 wechselte er ins größte Seebad der Insel, nach Binz. 2014 eröffnete er die Schau in Ahlbeck auf Usedom, 2019 kam Travemünde an der schleswig-holsteinischen Küste hinzu. Insgesamt 3,5 Millionen Besucher hat van den Dungen inzwischen in seinen Ausstellungen begrüßt. Die meisten auf Rügen (2,25 Millionen) vor Usedom (900 000) und Travemünde (350 000). Jede Saison gibt es an jedem Standort ein neues Ausstellungsthema. Für Rügen planen die Macher in diesem Jahr „Märchen aus aller Welt“ (erhoffter Start: 22. Mai). „Für Usedom steht es noch nicht ganz fest“, sagt der Festival-Chef: „Aber wir tendieren zum Kaiserreich, weil das auch gut zu den Usedomer Kaiserbädern passt.“ – Eröffnung Mitte April. In Travemünde soll es ab 8. Mai um die „Liebe zur Natur“ gehen. Für den Aufbau jeder Ausstellung engagiert van den Dungen etwa 45 Sandkünstler, sogenannte Carver. Da es weltweit nicht viele Spezialisten gibt, kommen sie aus aller Welt, um die Figuren zu fertigen. „Wir haben Künstler aus ganz Europa, aber auch aus Asien und den USA. Jetzt in Corona-Zeiten wird es natürlich gar nicht leicht, sie zusammenzubekommen“, sagt der Festival-Erfinder. Pro Ausstellung werden etwa 8000 Tonnen Sand benötigt, aus denen die Skulpturen entstehen. Er muss „jung und scharfkantig sein“. „Wir holen ihn inzwischen immer aus der Region, um lange Lieferwege zu vermeiden“, sagt van den Dungen. Im Corona-Jahr 2020 mussten die Sand-Events Besucherrückgänge verkraften. Auf Rügen kamen 120 000 Gäste (Vorjahr 200 000), ebenso viele waren es auf Usedom, wo der Rückgang allerdings nicht so stark war, weil man dort von 150 000 Besuchern aus dem Jahr 2019 kam. Travemünde zog 145 000 Gäste an (Vorjahr 180 000).

Pfingsten soll alles fertig sein

Sein Zeitplan ist sportlich: Die Arbeiten an den alten Hallen laufen bereits. „Der Schnee hält uns nun allerdings ein bisschen auf“, sagt der Festival-Boss. Dennoch soll noch im März mit dem Bau des Glasverbinders begonnen werden. „Dafür brauchen wir vier Wochen und dann benötigen die Künstler noch mal vier Wochen, um die Sandskulpturen zu erschaffen“, rechnet van den Dungen vor. Am Pfingst-Wochenende (22. bis 24. Mai) will er eröffnen – möglichst mit einer schönen Feier.

Der Macher weiß, dass durch die Corona-Krise noch nichts wirklich planbar ist: „Ich bin aber Optimist und hoffe, dass wieder vieles geht und erlaubt wird, sobald es wärmer wird und uns die Virus-Mutanten verschonen“, sagt er. Beim Neubau seiner neuen Festival-Halle hat er auch die Erfordernisse durch die Pandemie beachtet: „Wir haben riesige Dachfensterbereiche, die wir öffnen können, um für ausreichende Belüftung zu sorgen“, betont der Investor.

Erster Entwurf der neuen Ausstellungshalle für die Sandskulpturenschau in Prora: Ein „Glaspalast“ soll die alten Panzerhallen verbinden. Ende des Monats wollen die Macher der Öffentlichkeit eine genauere 3D-Animation des Projekts – eingepasst in die Umgebung – präsentieren Quelle: Bauart

Er weiß, dass dies derzeit ein großes Thema ist: „Die Leute gehen nicht gern in geschlossene Räume. Wir haben das im vergangenen Sommer durch einen deutlichen Besucherrückgang gespürt, obwohl ja in der Hauptsaison sehr viele Urlauber da waren.“

Mit dem neuen „Glaspalast“ in Prora soll alles besser werden – möglichst schon in der Premierensaison.

Von Alexander Loew