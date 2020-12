Teschenhagen

Einst hatte das Fast-Food-Restaurant der Kette McDonald’s einen nahezu perfekten Standort auf Rügen. Wer in die Touristenhochburgen der Insel fuhr, musste unweigerlich daran vorbei. Direkt an der B 96 wurde es im Gewerbegebiet Teschenhagen in der Gemeinde Sehlen 1997 eröffnet.

Seitdem hat sich viel verändert am Standort – nicht zum Guten für die McDonald’s-Filiale. Nun wird Rügens einziger McDonald’s-Standort – das Mini-Restaurant in Sellin hat bereits seit langem zu – zum Jahresende geschlossen, wie dessen Betreiber Mario Jaeckel mitteilt. „Notgedrungen“, betont er.

Neue B 96 und Corona raubten Kunden

Denn mittlerweile rollt der Verkehr an dem Schnellrestaurant vorbei. Würde es nicht die hohe Pylone mit dem goldenen „M“ geben, die Kraftfahrer würden nicht mal Notiz von dem Restaurant nehmen. Denn aus der einstigen B 96 ist mit der Freigabe der dreispurigen neuen Trasse Mitte des vergangenen Jahres die L 296 geworden. Und diese verläuft nun genau zwischen der Bundesstraße und dem Gewerbestandort.

Eine direkte Zufahrt gibt es nicht mehr. Seitens der Planer der Insel-Autobahn erschien eine Abfahrt in das Gewerbegebiet wohl nicht notwendig. Der Verkehr rollt nun hauptsächlich an der McDonald’s-Filiale vorbei. Und damit nicht genug: An der L 296 wird seit Monaten gebaut. „Zwischenzeitlich sind wir sogar von der Straße für drei Monate abgeschnitten gewesen“, berichtet Mario Jaeckel.

„Allein die neue B 96 hat uns 30 Prozent der Kundschaft gekostet“, sagt der Franchise-Unternehmer. „Und dann kam auch noch Corona“, fügt er hinzu. Auch das grassierende Virus habe Kundschaft und damit Umsatz gekostet. Dennoch habe man sich erst im November darauf verständigt, zunächst am Standort festzuhalten. Die Entscheidung zur Schließung sei nun erst vor wenigen Tagen gefällt worden. „Nicht von mir allein, sondern gemeinsam mit dem Konzern, der Eigentümer der Immobilie und des Grundstücks ist“, erklärt er. Am vergangenen Mittwochabend habe er seine Mitarbeiter darüber informiert.

Entscheidung kurzfristig gefallen

Mit hängenden Köpfen hätten sie vor ihm gestanden, auch Tränen habe es gegeben. „Dieses Restaurant war mein erstes, das ich übernommen habe. Ich habe einen ganz besonderen Bezug dazu. Auch zu den Mitarbeitern, von denen manch einer schon von Beginn an hier arbeitet“, sagt der Unternehmer, dessen Heimat seit vielen Jahren Berlin ist.

20 Mitarbeiter zählt der Standort. Hauptsächlich sind sie in Vollzeit beschäftigt, einige in Teilzeit. Ihnen will er in seinen drei Filialen in Stralsund eine Perspektive bieten. Wobei auch jene, ebenso wie die am Gewerbestandort „Pommerndreieck“ an der Autobahn 20 bei Grimmen, mit Umsatzverlusten aufgrund der Corona-Pandemie beziehungsweise der damit verbundenen Restriktionen, wie der eingeschränkten Kapazität an Plätzen, zu kämpfen haben.

„Vor allem in der Filiale am Strelapark in Stralsund brechen jetzt auch die Umsätze ein, weil die Einzelhändler in der Shopping-Mall schließen mussten“, berichtet Jaeckel.

Auch andere Standorte haben Umsatzverluste

Das gleiche Schicksal wie dem Fast-Food-Restaurant auf Rügen drohe aber keinem weiteren seiner Restaurants. Aber ein neues auf Rügen ist eben auch nicht geplant. „Wir wussten, was mit der neuen B 96 auf uns zukommt. Wir haben es versäumt, frühzeitig nach einem neuen Standort zu suchen“, meint er.

„Aber wir hatten auch immer die Hoffnung, dass sich der Standort trotzdem rechnet“, fügt er hinzu. Zukunftspläne für McDonald’s auf der Insel Rügen gebe es noch nicht. „Ich hoffe aber, beruflich auf die Insel zurückkehren zu können“, sagt er. Grund zur Hoffnung würden ihm die Pläne von McDonald’s geben. „Das Unternehmen hat angekündigt, verstärkt expandieren zu wollen“, berichtet er.

Unternehmer hofft auf neuen Standort auf Rügen

Doch bevor er sich mit Zukunftsplänen bezüglich eines neuen Standortes auf Rügen konkreter auseinandersetzt, ist ihm und seiner Frau, die gemeinsam mit ihm die Geschicke der Standorte in Stralsund, bei Grimmen und noch auf Rügen leitet, den festen Mitarbeitern eine Perspektive bieten zu können. Denn schon am 30. Dezember wird der letzte Öffnungstag des McDonald’s-Restaurants in Teschenhagen sein. „Um 20 Uhr werden wir dann schließen und uns mit den Mitarbeitern noch mal zusammensetzen – unter Einhaltung der Corona-Regeln versteht sich“, sagt er.

Von Anja Krüger