Der harte Lockdown über Ostern hat – wenn man es so sehen will – auch positive Folgen: Der Gründonnerstag und der Ostersamstag sind jetzt Ruhetage.

Doch was bedeutet das? Wer darf wirklich ruhen und wer muss dennoch arbeiten? Die OZ klärt auf.

Was bedeutet eigentlich Ruhetag in Mecklenburg-Vorpommern?

Im Falle des Osterlockdowns sind es quasi Feiertage. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) brachte es in der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag auf den Punkt: „Gründonnerstag wird behandelt wie Karfreitag und Ostersamstag wird behandelt wie Ostersonntag.“ Dass die Tage in der Bund-Länder-Konferenz Ruhetage und nicht Feiertage genannt wurden, sei nur eine Frage der Formulierung.

Muss ich am Ruhetag in MV arbeiten?

Wer an gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich frei hat, kann sich über Ostern über fünf freie Tage freuen. Wer allerdings etwa in der Pflege, bei der Polizei oder in anderen Berufen arbeitet, die auch an Feiertagen ran müssen, wird wohl auch Ostern zur Arbeit gehen müssen, wenn er oder sie für diese Tage im Dienstplan steht.

Bekomme ich an den Ruhetagen Feiertagszuschläge vom Arbeitgeber?

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitnehmer Anrecht auf Zuschläge haben, wenn sie an einem Feiertag arbeiten. Das müsste also auch in diesem Fall zutreffen. Die genaue Umsetzung in MV soll laut Schwesig bis Freitag geklärt werden.

Werden mir für die Ruhetage Urlaubstage abgezogen?

Nach Ansicht von Arbeitsrechtsexperten ist das ausgeschlossen. Wer in der kommenden Woche regulär Urlaub hat und dafür vier Urlaubstage eingesetzt hat, müsste für den Gründonnerstag einen Tag wieder gutgeschrieben bekommen.

Dürfen Restaurants an Ruhetagen Essen ausgeben oder liefern?

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga MV geht davon aus, dass dies möglich sein wird. Die Branche hatte ja gehofft, Ostern zumindest teilweise auch wieder Besucher empfangen zu dürfen. Das wurde aber von der MPK abgelehnt. Nun bleibt wohl nur das Liefer- und Abholgeschäft. Ministerpräsidentin Schwesig wollte sich allerdings am Dienstag nicht festlegen.

Erscheint die Zeitung an den Ruhetagen?

Die OSTSEE-ZEITUNG wird sowohl am Gründonnerstag als auch am Ostersamstag erscheinen.

