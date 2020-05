Ruhig und entspannt: So feiert MV Herrentag in Corona-Zeiten

Rostock/Stralsund

Erdbeerlikör. Sieht aus wie Baileys, schmeckt aber schwer nach Erdbeerhof. Dazu gibt’s Bier. Frank Meyer, Wirt im Rostocker Ausflugslokal Schnatermann und im Hobbyleben Ringer, setzt sich mit an den Tisch und schmeißt ’ne Runde. Hier herrscht richtig gute Laune. Die Gruppe prostet sich zu. Mit Abstand versteht sich. Nur stellt sich die Frage: Was ist ein Six-Pack? Denn laut Corona-Verordnung dürfen zwar maximal sechs Personen zusammen im Freien an einem Tisch sitzen. Die dürfen aber nicht aus mehr als zwei Familien kommen. „Tja, und . . .“, grinst Frank und nickt in die Runde der 30- bis 56-jährigen Männer. „Wir sind eine Familie. Papa, Mama und die Jungs.“ Gelächter am Tisch.

„Wir sind Ringer, keine Fußballer!“

Dass die alle beim SV Warnemünde als Ringer aktiv sind – Zufall. Man dürfe doch aber nicht mit seiner Fußballmannschaft einen Ausflug machen, hat es von Seiten des Innenministeriums geheißen. „Wir sind Ringer und keine Fußballer“, sagt Frank. „Für die wäre das viel zu gefährlich, weil die immer hinfallen!“ Großes Gelächter. So stellt man sich ’nen Herrentagsausflug vor. 20 Grad Celsius, leichte Bewölkung, milde Brise, eine Gruppe gutgelaunter Kerle, die mit den Rädern losgeradelt sind – und den lieben Gott einen Guten Mann sein lassen.

Zur Galerie An den Hotspots für Herrentags-Touren war die Hölle los: Menschenmassen am Alten Strom, auf der Promenade und am Strand von Warnemünde, am Ausflugslokal Schnatermann in Rostock-Stuthof, im Rostocker Stadthafen, am Knieperteich in Stralsund, auf den Radwanderwegen auf dem Fischland-Darß-Zingst oder im Hafen von Wismar.

Ähnlich sieht es ein paar Tische weiter aus. Vater Jörg (58) Mischorr aus Nienhagen hat seine US-Marshall-Kluft rausgekramt – mit Cowboyhut und Sheriffstern – und sich seine Jungs Sascha (33) und Daniel (40) geschnappt. Seit elf Uhr sitzen sie an einem der Holztische, kloppen Skat und zischen ein paar Bierchen und Jägermeister. Dazu gibt’s Currywurst. „ Herrentag am Schnatermann gab es bei uns immer“, sagt Jörg Mischorr. Das sei Familientradition. Sie sind froh, dass es das seit 2019 wieder gibt, als Frank Meyer und seine Frau Silke das Ausflugslokal wieder eröffnet haben. Die Gäste sitzen maximal zu sechst an den Holztischen. Kinder spielen Fußball, Kub und mit den Hoolahoop-Reifen, Jonas zieht mit Papa einen Bollerwagen vorbei – ohne Bier drin. Aus den Boxen kommt Dixieland.

Mit der halben Mannschaft des TSV 1860 Stralsund auf Herrentagstour

So viel anders als sonst wirkt der Herrentag in Corona-Zeiten nun wirklich nicht. Es geht auch ohne Bollerwagen. Mit einem Tretboot des Stralsunder Bürgergartens unternahmen die Hobby-Fußballer Fabian Eichstädt (19) und Raik Ehnert (30) mit der halben Mannschaft des TSV 1860 der Hansestadt eine Vatertagstour auf dem Knieperteich. Nach dem schweißtreibenden Treten springen die Kicker in den Stadtteich. Was sie dazu sagen, dass es eigentlich untersagt sei, mit der Fußballtruppe um die Häuser zu ziehen? Ähhmmh, nix! Die Ausrede, sie seien ja keine Ringer, fällt ihnen nicht ein.

Gruppe mit 40 Personen am Tollensesee bei Alt Rehse aufgelöst

Immerhin blieb es am Herrentag weitgehend ruhig. Am Strand des Tollensesees bei Alte Rehse nahe Penzlin musste die Polizei eine Gruppe mit 40 jungen Leuten auffordern, die Gegend zu verlassen. Nachbarn hatten sich beschwert. Die Betroffenen seien einsichtig gewesen, hieß es. Sonst gab es bis in die späten Nachmittagsstunden keine besonderen Vorkommnisse, hieß es aus den Einsatzleitstellen.

Im Rostocker Stadthafen sitzen junge Leute auf den Treppen. Sie spielen Kub, Grillen, Pärchen knutschen und quatschen, es gibt Sternburger Export aus dem Kasten, Weißwein, Kleiner Klopfer, Feige oder Lillet-Likör. Die Menschen sitzen zu zweit oder auch zu zehnt zusammen. Abstand? Nun ja.

Habmorger Vermoster, Salsa und Reggae in Warnemünde

Szenenwechsel. Die Cuba-Bar Am Alten Strom in Warnemünde. Fünf Männer auf Barhockern an einem Hochtisch. Mindestabstand etwas mehr als die grüne Strohhalmlänge im Cuba Libre. „Na und . . .“, sagt einer, „Wir sind Brüder.“ Aus dem Lautsprecher über dem Strohschirm kommt Salsa. Zehn Meter weiter sitzt ein Mann auf einer Bank und spielt Shantys auf der Mundharmonika: Ick heff mol en Hamborger Vermaster sehn – and a hooday, and a hooday!

Supremesurf eröffnet in Warnemünde Surfsaison

Völlig andere Töne am Strand von Warnemünde. An der Bar der Supreme Surfschule steht Daniel Weiß (37). Ehrlich, dem sieht man den Surfer an. Lange, blonde Haare, Arme wie Baumstämme, Lächeln wie Mona Lisa. Aus den Boxen kommt ein Raggae Remix von Billy Eilish. Er sagt: „Herrentagsrunden haben wir eher nicht, wollen wir auch nicht. Hier ist Family, Ruhe, Raggae. Und wir starten heute mit den Kindern und Jugendlichen in die Surfsaison. Die halten auf dem Wasser alle Abstand.“ So wie sechs junge Leute aus Waren an der Müritz. Sie liegen im Sand, trinken Jameson Whiskey mit Cola, Bier und Kirschlikör. Abends geht’s zurück an die Müritz. „Wir sind zwei Pärchen und zwei Kumpels“, sagt Thomas. Das sei erlaubt. „An der Müritz wurden wir in so einer Gruppe jedoch schon verjagt“, ergänzt Lene (28).

Die Stimmung ist überall ruhig, entspannt, easy. An fast allen Herrentagszielen. Und dass ein Gast mal besoffen vom Hocker plumpst, muss ein Wirt am Herrentag auch in Coronazeiten aushalten.

Von Michael Meyer