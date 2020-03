Schwerin

Vor dem Gipfel der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Sonntag zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise ist es in Mecklenburg-Vorpommern ruhig geworden. Am Samstagabend schlossen die Restaurants bis auf Weiteres. Den ganzen Tag war trotz sonnigen Wetters an Stränden und auf Strandpromenaden an der Ostsee wenig los.

Caffier betont: „Das Coronavirus greift auch junge Leute an“

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) fand am Abend im NDR-Fernsehen lobende Worte für die Bürger: „Das Mitwirken der Bevölkerung ist in großen Teilen sehr, sehr gut“, sagte er. Leider gebe es aber auch nach wie vor Bevölkerungsgruppen, auch gerade unter jungen Menschen, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt hätten. „Das Coronavirus greift auch junge Leute an“, betonte er. Caffier warb um Verständnis für die verhängten Maßnahmen. Sie seien zwingend notwendig.

Vorbereitungen in Kliniken laufen auf Hochtouren

In den Akutkliniken Mecklenburg-Vorpommerns laufen laut Krankenhausgesellschaft die Vorbereitungen auf steigende Zahlen von Corona-Patienten auf Hochtouren. Alle Kliniken hätten ihre stillen Reserven gehoben und zusätzliche Beatmungsplätze auf ihren Intensivstationen geschaffen, teilte die Krankenhausgesellschaft mit. Derzeit könnten dafür 512 Betten genutzt werden. Weitere fast 100 Beatmungsgeräte seien aus OP-Sälen einsetzbar.

182 Coronavirus-Infektionen in MV

Bis Samstagnachmittag waren landesweit 182 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, 10 Patienten wurden in Kliniken behandelt.

Von RND/dpa