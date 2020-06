Rund 3000 Anträge auf Corona-Soforthilfe in MV noch in Bearbeitung

Schwerin

Rund 3000 Anträge auf die Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Unternehmen sind in Mecklenburg-Vorpommern noch in Bearbeitung. Bislang seien mehr als 36 000 Anträge in Höhe von rund 345 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Etwa 2560 Anträge seien zurückgezogen, knapp 1350 durch das Landesförderinstitut abgelehnt worden.

„Viele Unternehmen zeigen bei der Krisenbewältigung großes Engagement, suchen bei Problemen flexible Lösungen und versuchen ihr Personal zu halten. Auch die Soforthilfe hat hier Wirkung gezeigt und Unternehmen unterstützt. Die große Herausforderung vor der wir stehen, ist die Wirtschaft gemeinsam wieder zum Laufen zu bekommen. Mit dem Konjunkturprogramm des Landes sollen die Maßnahmen des Bundes ergänzt werden“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Bund und Land hatten Ende März als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Soforthilfeprogramme in Milliardenhöhe beschlossen. Demnach erhalten Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer und Mittelständler finanzielle Hilfen vom Staat. Je nach Größe des Unternehmens betragen die Zuschüsse zwischen 9000 und 60 000 Euro. Für Kleinunternehmen gewährt der Bund die Mittel, das Land schießt aber vor. Bis Ende Mai konnten die Anträge eingereicht werden.

