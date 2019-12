Rund 650.000 D-Mark dieses Jahr im Nordosten getauscht

Hamburg/Schwerin

Bis zum 19. Dezember waren es genau 650.990,34 DM, die in den beiden Bundesbank-Filialen in Rostock und Neubrandenburg in 332.848,48 Euro gewechselt wurden, wie der Sprecher der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hamburg, Christian Hecker, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

„Durchschnittlich kamen pro Tag zwölf Kunden“, sagte er. Jeder habe im Schnitt DM-Banknoten und -Münzen im Gegenwert von 109 Euro getauscht. Im ganzen Jahr 2018 waren 674.620,57 DM zum Umtausch in Euro vorgelegt worden - 24.000 Euro mehr als in diesem Jahr bis zum 19. Dezember.

Lesen Sie mehr:

Mann kauft Wanduhr auf Flohmarkt – und entdeckt 50.000 Mark darin

Weitere Nachrichten aus MV lesen Sie hier.

Von RND/dpa