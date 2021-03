Rostock/Wismar/Neubrandenburg

In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 700 Menschen gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Politik demonstriert. Trotz strenger Auflagen gab es am Montagabend Protestaktionen unter anderem in Hagenow, Wismar, Rostock, Teterow, Stralsund, Neubrandenburg, Wolgast und Waren an der Müritz, wie Polizeisprecher am Dienstag erklärten.

Die meisten Teilnehmer – etwa 200 – gab es in Rostock, wo die sogenannte Querdenker-Bewegung zum Protest aufgerufen hatte. In Wismar und Hagenow demonstrierten jeweils etwa 150 Menschen.

Verstöße gegen Mindestabstände und Maskenpflicht

Die Teilnehmer forderten vor allem die „Rückkehr zu Freiheit und Grundrechten“. In den meisten Städten wurden vereinzelt Teilnehmer wegen Verstößen gegen Mindestabstände und Maskenpflicht von den Aktionen ausgeschlossen.

Versammlung aufgelöst

In Rostock mussten einige Versammlungen zeitweise in kleinere Gruppen aufgeteilt werden, da nur bis zu 50 Teilnehmer pro Veranstaltung zugelassen waren. Da dies nicht durchgängig gelang, löste ein Versammlungsleiter die Aktion kurz vor Ende auf. Beim einem Polizei-Einsatz zu einer größeren Personengruppe in der Langen Straße leistete eine männliche Person Widerstand gegen die Beamten. In diesem Zusammenhang brach der Mann zusammen. Nach einer medizinischen Begutachtung wurde er auf eigenen Wunsch mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Etwas später fanden sich laut Polizei Demonstranten an der Straße am Strande zu einer Menschenkette zusammen. Die Polizei erteilte in Rostock nach eigenen Angaben 23 Platzverweise.

Von OZ/dpa