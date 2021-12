Rund 7000 Menschen protestieren in MV gegen Corona-Maßnahmen

Rostock/Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern gehen immer mehr Menschen aus Protest gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie auf die Straße. Wie Polizeisprecher sagten, beteiligten sich am Montagabend rund 7000 Menschen in mindestens zwölf Städten an angemeldeten Umzügen und nicht angemeldeten Veranstaltungen. Das waren mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche.

Der Protest richtete sich vor allem gegen eine drohende Impfpflicht, vielerorts wurde aber auch eine Spaltung der Gesellschaft durch die Einschränkungen beklagt. Die Polizei registrierte bis zum frühen Abend nur vereinzelte Verstöße gegen Auflagen.

2900 Menschen bei Demo in Rostock gegen Corona-Maßnahmen

Mit rund 2900 Teilnehmern kamen die meisten Leute in Rostock zusammen. Die Polizei sperrte eine mehrspurige Straße als Versammlungsgelände ab, wo sich die Menschen zunächst trafen. Dort war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Später zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt, wobei Abstandsgebote und Maskenpflicht kaum eingehalten wurden.

Nach Angaben der Polizei kamen in Schwerin etwa 1400 und in Neubrandenburg 1200 Protestteilnehmer zusammen. In Schwerin zogen die Demonstranten ebenfalls durch Teile der Innenstadt. Anders als in der vergangenen Woche wurde diesmal nicht versucht, zum Wohnhaus von Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) vorzudringen.

Polizei untersagt Tragen von Fackeln

In Neubrandenburg zog der Protestzug vom Markt durch einen nördlichen Stadtteil. Die Polizei untersagte das Tragen von Fackeln. Masken waren nicht vorgeschrieben, es sollte aber auf Abstände geachtet werden. Der Aufzug wurde vereinzelt mit Böllern aus Wohnungen heraus beworfen.

Weitere größere Aktionen gab es in Waren an der Müritz, Greifswald, Güstrow, Röbel, Neustrelitz, dazu zogen unter anderem unangemeldet Schweigemärsche durch Plau, Boizenburg und Parchim.

Im Nordosten lag die Corona-Inzidenz am Montag bei 432 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, etwas niedriger als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz wurde mit 8,1 angegeben.

Von RND/dpa