Dr. Anastasia Kochergina und Professor Dmytro Leontyev arbeiten an der Uni Greifswald und waren ein ganz normales Paar – bis ihr Heimatland seines angriff. Seit dem Krieg in der Ukraine hat für sie eine neue Zeitrechnung begonnen: „Solange meine Freunde ermordet werden, kann ich nicht zum Alltag zurückkehren.“

Er Ukrainer, sie Russin – wie ein Paar in Greifswald verzweifelt gegen den Krieg kämpft

