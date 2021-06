Schwerin

Der umstrittene Corona-Impfstoff Sputnik V aus Russland wird so bald keine Hilfe in MV sein. Da die europäische Arzneimittelbehörde EMA das Vakzin weiter kritisch prüft und noch nicht zugelassen hat, muss die Landesregierung umplanen. Nicht wie erhofft im Juni werde mit den ersten Sputnik-Dosen gerechnet, sondern Monate später.

Glawe rechnet mit Sputnik-Impfungen im September

Im „August oder September“ erwarte er Sputnik-Impfungen in MV, sagt der Gesundheitsminister. Man sei „in intensiven Verhandlungen“, so Glawe. Er sei überzeugt: „Sputnik ist ein guter Impfstoff.“ Die Russen hätten in der Forschung immer bewiesen, „dass sie gute Impfstoffe auf den Markt bringen können“. Verschiedene Medien berichten sogar von einer Sputnik-Zulassung erst ab Herbst, da noch Daten fehlten. Zwei EU-Länder, Ungarn und die Slowakei, nutzen den russischen Impfstoff bereits ohne EU-Zulassung. Aus Russland kommt Kritik: Es gebe wohl vor allem politische Motive, warum die Zulassung von Sputnik solange dauere.

Der Sputnik-Verzug hat Folgen für MV. Kommenden Dienstag müsse das Schweriner Regierungskabinett Kriterien neu ausrichten, da der Impfstoff eben nicht wie erwartet schon ab Juni genutzt werden dürfe. MV halte daran fest, die Option von bis zu einer Million Dosen ziehen, so Glawe. „Wir sind weiterhin überzeugt, dass Sputnik V noch gebraucht wird.“ Und sei es für Impfungen im Verlauf des späteren Jahres oder 2022. Prof. Emil Reisinger, Infektiologe an der Universität Rostock, stuft Sputnik aus wissenschaftlicher Sicht als „guten Impfstoff“ ein.

Die Sputnik-Verzögerung bremst den Impfplan des Landes aus. Das Gesundheitsministerium klagt darüber aber nicht. Alles hänge nun einmal von der EMA-Zulassung ab. „Wir haben zum Glück noch andere Anbieter, die Impfstoffe liefern“, sagt Sprecher Gunnar Bauer. Allein im Juni würden rund 560 000 Impfdosen in MV erwartet. Davon erhielten die niedergelassenen Ärzte - ab 7. Juni auch Betriebsärzte - rund 300 000 direkt vom Bund. 258 000 Dosen kämen über das Land zu den Impfzentren: 187 000 Dosen Biontech, 34 000 Astrazeneca und 37 000 Moderna. Für Juli lägen noch keine konkreten Zahlen zu Impfdosen vor.

Knapp 20 Prozent der Einwohner in MV sind voll geimpft

Das Impftempo hatte sich in MV zuletzt deutlich erhöht. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales insgesamt 1,04 Millionen Impfungen. Knapp 45 Prozent der Einwohner hätten eine Erst-, knapp 20 Prozent auch die zweite Impfung. Platz vier und sieben unter den 16 Bundesländern.

Von Frank Pubantz