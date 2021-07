Russisches U-Boot in der Ostsee: „Putin lässt die Muskeln spielen“

Rostock

Das 170 Meter lange U-Boot „Kynaz Vladimir“, das noch bis Ende Juli in der Ostsee vor Fehmarn kreuzt, hat eine Debatte ausgelöst, in der Leser die Rolle Russlands in der Welt näher betrachten. Auch geht es bei den Betrachtungen um die Einsätze der Nato. Die aktuellen Bewegungen vor Fehmarn dienen der Vorbereitung der russischen Sommermanöver und der Militärparaden am letzten Sonntag im Juli in St. Petersburg und vor Baltiysk (Kaliningrad).

Raphael Brack meint: „Stört doch keinen. Wir als Nato schippern ja auch vor deren Küste herum. Allerdings mit einer ganzen Flotte.“ Fabienne Bethke argumentiert in gleicher Weise: „Die Nato dümpelt selber vor deren Grenze rum. Also warum die Aufregung? Weil es Russen sind? Die Nato darf, aber Russland nicht?“ Christian Tölken ist der Ansicht: „Putin lässt die Muskeln spielen. Doch viel interessanter sind die heimlichen Besuche der russischen Marine an den Küsten der EU und der Nato.“

Elmar Ferger findet: „Pure Provokation.“ Michael Engemann wirft daraufhin die Frage ein: „Was denn für eine Provokation? Gegen wen soll die denn gerichtet sein? Gegen Deutschland bestimmt nicht. Wenn die Russen wollten, brauchen die noch nicht mal ihre ganze Armee dazu, um uns zu schlagen.“ Bernt Hoffmann sorge sich eher um den „oftmals desolaten Zustand explizit der russischen Atom-U-Boote, als dass die Russen nun gleich von da aus ihre Raketen starten können“, wie er sagt. Michael Sobotta kritisiert die „Überheblichkeit der Nato“ und ist überzeugt, hierbei handele es sich um eine „asymmetrische Antwort auf das Kriegstreiben der Nato im Schwarzen Meer.“

Zuletzt hatte das Nato-Seemanöver „Sea Breeze“, eine internationale Militärübung, vor der Krim als Unterstützung des Westens für die Ukraine Spannungen zwischen Russland und den beteiligten Staaten ausgelöst. Höhepunkt war das Scharmützel zwischen dem britischen Zerstörer „HMS Defender“ und den russischen Streitkräften. Der Zerstörer sei absichtlich in „russische Hoheitsgewässer“ eingedrungen, um zu provozieren, so die Stellungnahme von russischer Seite. Die Frage nach der Zugehörigkeit der Krim zu Russland sei schließlich bereits 2014 „ein für alle Mal“ geklärt worden. Für den überwiegenden Teil der Weltgemeinschaft aber war und ist die Krim gemäß dem Völkerrecht weiter Bestandteil der Ukraine. Weshalb auch die Briten darauf verweisen, dass sich ihr Schiff in ukrainischen und nicht in russischen Gewässern aufgehalten habe.

Hier setzt der Kommentar von Dirk Aldenhoff an, der noch mal Bezug nimmt auf die vorangegangen Beiträge: „Die Nato übt nicht in russischen Hoheitsgewässern, sondern in denen der Ukraine.“ An dieser Stelle beginnt die schon lange geführte Diskussion um die Annexion der Krim. Andreas Pietsch sagt: „Die Annexion der Krim ist eindeutig völkerrechtswidrig und von der großen Mehrheit der UN-Mitglieder nicht anerkannt.“ Robert Zimmermann interveniert hier, notiert: „Ja natürlich, der Russe ist schuld. Etablierte Feindbilder wollen schließlich regelmäßig gepflegt werden.“

Torsten Rust ist überzeugt: „Hier wird die Gefahr aus dem Osten propagiert.“ Und: „Die Nato hat sich in Richtung Osten erweitert.“ Rust rät noch: „Lieber 1000 Worte wechseln, als einen Schuss abgegeben.“ Und Marlies Edith meint: „Die Menschheit wird niemals wirklichen Frieden haben.“

Von Juliane Lange