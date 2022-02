Lubmin

Die Leitung ist noch nicht gekappt: Das Wohnschiff, auf dem die Bauarbeiter von Nord Stream 2 untergebracht waren, liegt weiter im Industriehafen von Lubmin. Strom und Wasser fließen über Schläuche auf das Schiff, die Versorgungsader funktioniert.

Auf der anderen Seite des Hafenkanals verbreiten im Info-Container von Nord Stream 2 in Dauerschleife gesendete Werbefilme ungebrochenen Optimismus. Von der Stärkung des EU-Binnenmarktes ist dort die Rede, von der kürzesten Verbindung zwischen den Gasreserven Nordrusslands und Westeuropa und einer Verbesserung der europäischen Energiesicherheit. Business as usual? Mitnichten.

Sorge vor Eskalation des Konflikts

Seit der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), das Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 wegen der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts zu stoppen, ist klar: Durch die umstrittene Pipeline wird so schnell kein Gas fließen. Lubmin schaut in die Röhre.

„Der Russe ist geil auf Krieg. Er will sich beweisen“, kommentiert Daniel Niemann die aktuellen Nachrichten, die er gerade im Radio seines Firmentransporters hört. Der Monteur und sein Kollege Andreas Dufke machen auf einem Parkplatz in Lubmin Mittagspause. Zeit für ein Gespräch – über Weltpolitik, Putin und Lubmin.

Mit Nord Stream 2 haben er und sein Kollege nichts zu tun. Doch die Sorge, dass der Konflikt jetzt eskalieren und es zum Krieg kommen werde, ist groß. „Wenn der Russe einen Fehler macht und sich der Ami einmischt, dann ist die Kacke am Dampfen“, sagt Niemann und puhlt an seiner Mandarine.

Neun Milliarden Euro, versenkt auf dem Meeresgrund

Dass der Stopp des Zertifizierungsverfahrens für die Pipeline Putin irgendwie zur Vernunft bringen könne, glaubt er nicht. „Putin dreht dann noch den Gashahn der ersten Nord Stream-Trasse zu. Der lässt sich nicht beeindrucken.“

Sein Kollege greift zu einem Pudding, zieht die Folie vom Deckel ab und schaut aufs Meer. „Was da alles in der Ostsee liegt“, sagt er und schüttelt den Kopf. Der ganze Stahl. Der Bodden durchwühlt. „Es wäre doch schade, wenn das alles nutzlos verbaut worden wäre.“ Neun Milliarden Euro, versenkt auf dem Meeresgrund.

„Schwesig ist eine Kampfhenne“

Der Wind bläst scharf übers Meer – nicht von Osten, sondern aus dem Westen. Ulrike und Rüdiger Jaksch aus Bad Schmiedeberg genießen die klare Luft bei einem Spaziergang am Strand. „Ich bin auf Putins Seite“, sagt die 78-Jährige. „Ich finde so schade, dass Frau Schwesig gerade jetzt krank ist. Die ist so eine Kampfhenne“, sagt die Rentnerin.

Ulrike und Rüdiger Jaksch zeigen Verständnis für Putin. Quelle: Martina Rathke

Politische und wirtschaftliche Interessen miteinander zu koppeln, um Putin damit unter Druck zu setzen, findet das Paar unredlich. Der Amerikaner wolle doch nur sein Gas verkaufen, sagt Rüdiger Jaksch (86). Putin wolle nicht, dass die Ukraine zur Nato gehört. Das müsse der Westen verstehen. „Der Russe ist doch bereits umzingelt von der Nato.“

Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) ist Rechtsanwalt. Und als Jurist beurteilt er auch den Stopp des Zertifizierungsverfahrens. „Eine politische Aussetzung des Verwaltungsverfahrens kann nur temporär erfolgen“, argumentiert er. Alle Investoren hätten sich auf den geltenden Rechtsrahmen verlassen. „Damit ergibt sich letztlich ein verwaltungsrechtlicher Entscheidungsanspruch der Beteiligten“, teilt Vogt wegen der vielen Presseanfragen, die am Dienstag auf ihn einprasseln, in einem schriftlichen Statement mit.

Die Aussetzung des Zertifizierungsverfahrens bedeutet für ihn nicht das endgültige Scheitern des Projektes, sondern sei ein „weiter verzögernder Zeitfaktor unbekannter Dauer“, so Vogt. Er setzt auf eine diplomatische Lösung des Konfliktes.

Nord Stream – verlässlicher Partner für die Gemeinde

Richtig weh tut der Gemeinde mit etwa 2100 Einwohnern die Entscheidung nicht. Noch nicht. Weder in diesem noch in den kommenden Jahren seien Gewerbesteuereinnahmen aus Nord Stream 2 im Haushalt eingeplant gewesen, so Vogt. Solange Gas durch die Nord Stream 1 fließt, und damit auch Geld in die Gemeindekasse, ist alles gut.

Die Gemeinde hat Nord Stream immer als verlässlichen und fairen Partner erlebt, als Sponsor für den Sport und für Technik in der Schule. Etwa 1,5 bis 2 Millionen Euro Gewerbesteuern spült die erste Ostsee-Pipeline jährlich in den Haushalt der Gemeinde.

Betreibergesellschaft schweigt

Auf dem Betriebsgelände von Nord Stream 2 ist es ruhig, während das politische Gewitter um die Gasleitung tobt. Nur ein Arbeiter läuft durch das Labyrinth von metallenen Röhren und Ventilen, das darauf wartet, endlich in Betrieb genommen zu werden. Die Gazprom-Tochter gibt sich nach den Meldungen aus Berlin zugeknöpft. „Wir können diese Nachrichtenmeldung nicht kommentieren und müssen entsprechende Informationen der Behörden abwarten“, teilt Unternehmenssprecher Steffen Hartmann mit.

Nur hundert Meter vom Betriebsgelände entfernt, das durch die Politik in einen längeren Winterschlaf versetzt wurde, steht der Info-Container von Nord Stream 2 – und beschwört weiter in Dauerschleife die Verlässlichkeit russischer Gaslieferungen.

Von Martina Rathke