„SED-Verharmlosung“ und „Tiefpunkt“: Reaktionen auf Borchardt als Verfassungsrichterin in MV

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sieht in der Wahl einer Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern eine „Verharmlosung der SED-Diktatur“. Dass die Linken-Politikerin Barbara Borchardt „statt juristischer Kompetenz und Erfahrung eine Kader-Karriere in der SED“ mitbringe, sende im 30. Jahr der Deutschen Einheit ein fatales Signal, sagte Teuteberg der „Welt“. „Mit Frau Borchardt wird zum ersten Mal eine Kandidatin zur Verfassungsrichterin, die sich in einer als verfassungsfeindlich angesehenen Bewegung engagiert“, so die gebürtige Brandenburgerin.

Borchardt war vergangene Woche im zweiten Anlauf vom Landtag zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts gewählt worden. Sie ist Mitglied der vom Bundes-Verfassungsschutz beobachteten Vereinigung „Antikapitalistische Linke“ und will das nach eigener Aussage auch bleiben.

Verfassungsschutz : „Antikapitalistische Linke“ will Systemwechsel

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Organisation Borchardt zufolge nicht beobachtet. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht des Bundes für 2018 wird sie im Kapitel Linksextremismus aufgeführt. Die seit 2012 als Bundesarbeitsgemeinschaft in der Linkspartei organisierte „Antikapitalistische Linke“ fordere einen grundsätzlichen Systemwechsel, heißt es dort.

In der Union fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Während die konservative Werte-Union Borchardts Wahl als Skandal bezeichnete, bedauerte der vorpommersche CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor das Ereignis als einen Verlust von Mitte. Sie sei „das bittere Resultat des Umstandes, dass es im Landtag keine hinreichenden Mehrheiten mehr jenseits der extremen linken und rechten Vereinfacher gibt“, sagte Amthor. „Dass Barbara Borchardt in dieser Situation scheinbar keinerlei persönliches Problembewusstsein hat, ist mehr als erstaunlich.“

Amthor kritisiert – obwohl CDU an Wahl beteiligt war

Dazu, dass CDU-Abgeordnete Borchardt im zweiten Wahlgang mitgetragen haben, damit sie die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht, äußerte sich der Bewerber um den Landesvorsitz der Partei in seinem Statement nicht.

Amthor bewirbt sich um den vakanten Vorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, ebenso wie Justizministerin Katy Hoffmeister. Sie äußerte sich am Mittwoch, ohne eine politische Einschätzung zu treffen: „Die Wahl der Verfassungsrichter ist allein eine Entscheidung der Legislative. Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts werden von einem besonderen Ausschuss des Landtages zur Wahl vorgeschlagen und sodann vom Landtag gewählt.“

Rehberg ( CDU ): Besetzung ist als Gesamtpaket zu sehen

Mit dem Rostocker Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg erklärte ein weiterer CDU-Spitzenpolitiker des Landes: „Die Besetzung des Landesverfassungsgerichts ist als Gesamtpaket zu sehen. Dazu war eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag aus SPD, CDU und Linken nötig.“ Letztendlich sei es die persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen Abgeordneten gewesen.

Die AfD bezeichnete das Vorgehen der CDU bei der Verfassungsrichterwahl als scheinheilig. „Die Wahl Borchardts mit den Stimmen der CDU war ein Tabubruch und ein Tiefpunkt in der Geschichte des Landes“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm.

