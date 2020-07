Großer Polizei-Einsatz in der Nacht zu Donnerstag in Velgast (Vorpommern-Rügen): Der Bereich um eine Wohnung in der Ernst-Thälmann-Straße war seit 4 Uhr abgesperrt. Im Fokus: ein 34-Jähriger, der bei der Polizei kein Unbekannter ist und regelmäßig bei Anwohnern für Angst und Schrecken sorgt.