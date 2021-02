Rostock

Nach der Ankündigung der Landesregierung jedem Haushalt sechs kostenlose FFP2-Masken zukommen zu lassen, haben die SPD-Landtagsabgeordneten Ralf Mucha und Rainer Albrecht zu Beginn der Woche dazu aufgerufen, nicht benötigte Masken zu spenden, damit diese durch die SPD an Bedürftige umverteilt werden können.

An sich eine gute Sache: Was bei anderen Abgeordnete jedoch gar nicht gut ankommt: Im Netz postete Albrecht eine Maske, auf der ein SPD-Logo und sein Konterfei zu sehen sind. Das sei Wahlwerbung, kritisieren nun andere Abgeordnete.

„Umetikettieren staatlich finanzierte Masken ist fragwürdig“

„Gegen das freiwillige Spenden, Sammeln und Umverteilen nicht benötigter Masken ist nichts einzuwenden, so lange alle Beteiligten auf ein Höchstmaß an Hygiene achten“, sagt Daniel Peters, Vorsitzender der CDU Rostock. Was er anprangert: „Das Umetikettieren staatlich finanzierter Masken finde ich allerdings reichlich fragwürdig. Der Verdacht, dass die Bekämpfung der Pandemie parteipolitisch nutzbar gemacht werden soll, lässt sich gerade im Lichte jüngster Ereignisse so ganz sicher nicht ausräumen“, kritisiert er.

Auch die Linke kritisiert die Aktion von Albrecht und Mucha massiv. „Ich gebe meine Masken auch weiter, aber natürlich ohne Parteiwerbung. Ich käme nicht auf die Idee, vom Staat finanzierte Masken für meinen Wahlkampf zu missbrauchen. Ich spende sie einfach und gut“, so Linken-Chefin Eva-Maria Kröger.

Die zwei SPD-Abgeordneten hatten die Bürger dazu aufgefordert, die Masken bis zum 21. Februar im Wahlkreisbüro der Abgeordneten in Lütten Klein abzugeben oder in den Briefkasten zu werfen um sie dann an die Rostocker Tafel zu übergeben, dessen stellvertretender Vorsitzender Mucha ist.

„Das Logo kommt wieder runter“

Albrecht selbst kann die Aufregung nicht verstehen: „Das ist ein Missverständnis. Das Logo war lediglich zur Illustration und Untermauerung unserer Pressemitteilung gedacht“, sagt der Politiker auf OZ-Anfrage zu seinem geposteten Bild. Die Maske sei zudem seine private Spende. Auf dem Bild habe man gesehen, dass es zwei Päckchen seien.

„Nur das eine war mit meinem Logo beklebt. Das kommt natürlich wieder runter. Die Masken werden selbstverständlich ohne Logo drauf verteilt“, betont er und schießt verbal zurück. „Uns jetzt zu unterstellen, damit Wahlkampf zu machen, das ist schon unterste Grenze“, so Albrecht.

Von Stefanie Büssing