Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Birgit Hesse (44) soll neue Präsidentin des Landtags MV werden. Die SPD, die als größte Fraktion das Vorschlagsrecht für den Spitzenposten hat, einigte sich nach OZ-Informationen am Dienstagnachmittag darauf, dass die amtierende Bildungsministerin Nachfolgerin der verstorbenen Sylvia Bretschneider werden soll. Hesse erhielt demnach fast alle Stimmen, nur eine nicht.

Linke: Hesse ohne Erfahrung – CDU : frühe Wahl pietätlos

Die Wahl Hesses ist nicht unumstritten. Die 44-Jährige galt als Favoritin von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Innerhalb der Fraktion gab es Stimmen von Genossen, die lieber Stefanie Drese (42) an der Spitze des Landtags gesehen hätten. Die Linke kritisierte im Vorfeld: Hesse, erst seit 2016 Mitglied des Landtags, habe zu wenig parlamentarische Erfahrung. Per Twitter hieß es am Dienstag von den Linken bissig: „Wir könnten uns ja Beate Schlupp als neue Landtagspräsidentin vorstellen.“ Die CDU-Frau führt seit anderthalb Jahren als Vize-Präsidentin die Geschäfte des Landtags.

Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg kritisiert die SPD-Personalie scharf: „Frau Hesse hat das Bildungsministerium zwei Jahre lang an die Wand gefahren. Als Bildungsministerin hat sie versagt. Es scheint das Prinzip von Manuela Schwesig zu sein: Nicht mehr Leistung zählt in dieser Regierung, sondern nur noch die Versorgung wohlfeiler Genossinnen und Genossen - aber nur, wenn sie keinen Widerspruch wagen.“

Auch in der CDU, beim Koalitionspartner der SPD, brodelt es. Grund: Der Staatsakt für die vor gut einer Woche nach schwerer Krankheit verstorbene Bretschneider ist erst am 13. Mai. Es sei pietätlos, vorher über eine Nachfolge zu reden.

Die SPD allerdings will das Thema offenbar schnell über die Bühne bringen. Hesse könnte noch im Mai im Landtag zur neuen Präsidentin gewählt werden. Dafür ist eine Mehrheit der anwesenden Abgeordneten nötig. Rein rechnerisch wären dies 36 der 71 Mandate, wenn alle da sind. SPD und CDU kommen zusammen auf 42 Stimmen. Pikant: Am Mittwoch endet die Anmeldefrist für die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung; die SPD habe also einen gewissen Zeitdruck, heißt es aus dem Landtag. Die Landtagspräsidentin hat vor allem eine besondere repräsentative Funktion. Sie leitet die Sitzungen des Parlaments und vertritt es nach außen. Dafür erhält sie ein doppeltes Abgeordneten-Salär: pro Monat gut 12000 Euro.

Kritiker: Schwesig nimmt Ministerin Hesse aus der Schusslinie

Kritik an Schwesigs Personalpolitik gab es schon im Vorfeld. Sie habe Hesse, die wiederholt eine unglückliche Figur im Bildungsministerium machte (Lehrermangel, Streit um Schulgesetz, Chaos an der Unimedizin Rostock), aus der Schusslinie nehmen wollen, war zu hören. Gegen das Wort der SPD-Landesvorsitzenden dürfte es in der Fraktion einigen Widerstand gegeben haben. Die Wahl erfolgte am Dienstag erst nach zwei Stunden – ein Zeichen für großen Gesprächsbedarf.

SPD : Bettina Martin neue Bildungsministerin

Bettina Martin, Bevollmächtige des Landes beim Bund, soll neue Bildungsministerin werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Mit Interesse blicken Beobachter nun darauf, wen Schwesig an die Spitze des Bildungsministeriums stellt. Im Gespräch waren zuletzt Bettina Martin (53), die Chefin der MV-Vertretung in Berlin und eine von Schwesig engsten Vertrauten, sowie Ina-Maria Ulbrich (46), aktuell Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Nach Informationen aus der SPD ist Schwesigs Wahl auf Martin gefallen. Am Abend will die Regierungschefin eine Erklärung abgeben.

