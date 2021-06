Wismar

Die MV-SPD hat Manuela Schwesig (47) zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 26. September bestimmt. Schwesig, seit vier Jahren SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin, erhielt in Wismar von den 85 Delegierten 96,4 Prozent der Stimmen.

Die SPD sei „die einzige Partei, die das, was sie vorher verspricht, auch liefert“, erklärt Schwesig. Der Schwerpunkt im „Regierungsprogramm“ der SPD liege auf sozialen Themen, Wirtschaft und Umweltschutz. 50 Millionen Euro mehr soll es pro Jahr für mehr Personal in der Kita, Pflege oder ein Seniorenticket für Nahverkehr in MV geben. Bildung müsse weiter von der Kita bis zum Studium kostenfrei bleiben. „Das haben wir gemacht, und das wird mit uns auch so bleiben“, so Schwesig.

Für den Umweltschutz fünf Millionen neue Bäume pflanzen

In der Wirtschaft gehe es um gut bezahlte Jobs. Die SPD fordere einen Mindestlohn von 12 Euro und wolle öffentliche Aufträge nur an Firmen vergeben, die möglichst Tariflöhne zahlen. „Unser Ziel muss es sein, dass dort wo Steuergeld eingesetzt wird, gute Löhne gezahlt werden.“

Beim Thema Nahverkehr müsse man sich „ehrlich machen“, so Schwesig: Nicht überall im Land werde es Bus- oder Bahnlinien geben. Die SPD wolle ein Rufbus-System aufbauen, eine „Mobilitätsgarantie“ abgeben. Um Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben, wolle die SPD Wald und Wasser schützen, zum Beispiel fünf Millionen neue Bäume pflanzen.

Offen attackiert Schwesig die AfD, die Ängste schüre und versuche, das Land zu spalten. „Eine Zusammenarbeit mit einer solchen Partei kann und darf es nicht geben“, sagt sie. Sie wünsche sich ein neues Parlament „mit mehr Demokraten und weniger AfD“.

Die SPD berät bis Sonnabend in Wismar ihr „Regierungsprogramm“ zur Landtagswahl. Sie stellt auch ihre Kandidatenlisten für Landtags- und Bundestagswahlen auf.

Von Frank Pubantz