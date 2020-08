Schwerin

Kleines Foto auf Instagram – große Wirkung: Die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Aßmann lädt am Mittwochvormittag das Foto ihrer Tochter vor dem Schweriner Landtag bei Instagram hoch. Und postet dazu, dass diese „etwas verschnupft und mit Husten“ den halben Tag im Schloss verbringen werde, bevor sie dann mittags vom Papa abgeholt wird.

Das Verhalten der Agrar-Expertin aus Westmecklenburg, ihr Kind mit Krankheitssymptomen mit ins Landtags-Büro zu bringen, sorgt für Irritationen: Von der Linksfraktion heißt es, kranke Kinder hätten – insbesondere während der Corona-Krise – nichts auf der Arbeit der Eltern zu suchen. Die CDU-Fraktion betont, dass Abgeordnete Vorbild sein müssten, was in diesem Fall fraglich sei. Zudem zeige der Vorfall, wie schwierig die Corona-Verordnung in der Praxis umzusetzen sei.

Fakt ist: Die Erkältungssymptome waren der Grund dafür, dass Aßmann ihre Tochter nicht in die Kita schickte. Doch möglich wäre es gewesen, erklärt sie gegenüber OZ. Sie betont: „Meiner Tochter geht es gut, sie hat kein Fieber und hätte auch problemlos in die Kita gehen können.“

Sie habe einfach dafür sorgen wollen, dass ihre dreijährige Tochter nicht zu sehr tobe, so Elisabeth Aßmann. Und sie würde sich wünschen, dass dies auch in anderen Jobs möglich wäre. Sie jedenfalls habe das „schon häufiger gemacht“.

Es gehe in diesem Fall um Vorsicht, nicht um Verantwortungslosigkeit, betont auch Yvonne Reißig, Sprecherin der SPD-Fraktion. In der Kita könnten die Kinder keinen Abstand halten, im Landtagsbüro sei das gemeinsam möglich. Zudem sei das Kind „mopsfidel und nicht krank, nur ein bisschen verschnupft“ gewesen.

Abgeordnete dürfen ihre Kinder mit ins Büro bringen, heißt es vom Landtag. Man gehe davon aus, dass die Parlamentarier damit verantwortlich umgehen.

Der Schweriner Landtag hat bereits zu Beginn der Pandemie seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft, Mitarbeitern wurden Homeoffice-Möglichkeiten eingeräumt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Bei Sitzungen müssen Abgeordnete Mindestabstand einhalten und Hygieneregeln beachten. Als einer der ersten Arbeitgeber in MV hatte man Abgeordneten und Beschäftigten kostenfreie Corona-Tests angeboten, um Gefährdungen frühzeitig auszuschließen.

Elisabeth Aßmann, Mutter zweier Töchter, ist seit 2016 Mitglied des Landtages und Vorsitzende des Agrarausschusses der SPD.

Von Thomas Luczak