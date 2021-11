SPD dominiert alle Ausschüsse im Schweriner Landtag - Ärger um Besetzung

Schwerin

Der Landtag hat die Einsetzung von neun Ausschüssen beschlossen, die sich thematisch an den Ministerien orientieren. Rangeleien gab es zur Besetzung. Die SPD als mit Abstand stärkste Fraktion erhält nun in sechs Ausschüssen (Finanzen, Inneres, Wirtschaft, Petitionen, Landwirtschaft und Soziales) jeweils sechs von 13 Sitzen, AfD und CDU je zwei, Linke, FDP und Grüne je einen.

In den Ausschüssen für Justiz, Bildung und Wissenschaft/Europa wird die SPD mit jeweils vier von neun Mitgliedern vertreten sein, AfD, CDU und Linke mit je einem. FDP und Grüne wird nur ein „Grundmandat“ zugestanden. Dies ist René Domke (FDP) zu vage. Er verlasse sich aber auf die Zusage der SPD, dass beide Klein-Fraktionen „volles Antrags-, Rede- und Stimmrecht bekommen“.

Die AfD sieht in den kleinen Ausschüssen den Wählerwillen nicht abgebildet. Die SPD sei zu stark vertreten, so Fraktionschef Nikolaus Kramer. Und: Dass andere Fraktionen trotz stark differierender Wahlergebnisse je ein Mitglied in den Ausschüssen haben, sei nicht zu verstehen. Den Schaden hätten CDU und AfD. So würden SPD und Linke „das Mehrheitsverhältnis der Opposition drücken“. Auch hätte er sich zum Thema Bildung – nach „eklatantem Bildungsversagen“ – einen größeren Ausschuss gewünscht. Die anderen Fraktionen überstimmten die AfD.

Von Frank Pubantz