SPD feiert Kita-Entlastung – weniger Tagesmütter in MV

Schwerin

Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig hat am Montag eine Plakatkampagne ihrer Partei für die beitragsfreie Kita im Land eröffnet. Seit Jahresbeginn müssen Eltern für ihre Kinder in Krippe, Kita und Hort MV-weit keine Betreuungskosten mehr tragen - das zentrale Thema der Landes-SPD. „Die komplette Beitragsfreiheit ist die größte Entlastung und gleichzeitig auch die größte Lohnerhöhung in der Geschichte unseres Bundeslandes, von der gerade berufstätige Mütter und Väter mit mittleren und niedrigen Einkommen profitieren“, so Schwesig. Das Paket habe ein Volumen von 145 Millionen Euro.

Linke: Fast 30 Prozent weniger Tagesmütter binnen fünf Jahren

Am selben Tag wurde bekannt: MV verliert massiv an Tagesmüttern, die sich um Kinder kümmern. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl um fast 30 Prozent auf 990 landesweit gesunken, heiße es in einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der Linken im Landtag. „Ein Alarmsignal“, kommentiert Jacqueline Bernhardt (Linke). Sie macht auch die geringe Vergütung der Tagespflegepersonen für die Entwicklung verantwortlich. Viele verdienten unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Hier müsse die Landesregierung nachbessern. „Die Tagespflege muss endlich wertgeschätzt werden“, so Bernhardt.

Mehr zum Thema:

Gebührenfreie Kita in MV: Viele Eltern wenig begeistert

Viel zu wenig Krippenplätze in MV – und zu wenig Personal in den Einrichtungen

Von Frank Pubantz