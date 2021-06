Die SPD in MV berät ab Freitag in Wismar ihr Wahlprogramm. Der Landesvorstand hat seine Kandidaten-Liste für die Landtagswahl aufgestellt – mit Schwesig an der Spitze. Auf der Bundestagsliste schlägt sie Frank Junge aus Wismar auf Platz eins vor, dahinter die erst 28-jährige Anna Kassautzki aus Greifswald. Wer noch favorisiert ist.