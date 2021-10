SPD in MV sondiert mit Linken und CDU – Aus für die Ampel?

Schwerin

Die SPD unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Donnerstag auf Rügen die zweite Runde der Sondierungen zur Regierungsbildung eingeläutet. Inhalte drangen nicht nach außen, wohl aber die Gesprächspartner: Eingeladen waren nur CDU und Linke, die FDP und die Grünen dagegen nicht.

Die Grünen reagierten verschnupft auf die Ausgrenzung: „Es ist wenig schön, aus der Presse zu erfahren, dass man nicht dabei ist“, sagte die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller, die eng mit dem Sondierungsteam der Grünen zusammenarbeitet.

Für Müller rückt damit die Ampel offenbar in weite Ferne: „Wenn wir in Verantwortung gerufen werden, stehen wir auch dazu. Aber dafür braucht es ein Vertrauensverhältnis – und dieses Verhalten der SPD trägt nicht dazu bei.“

Tendenz zu Rot-Rot

Müller sieht nun eher eine Tendenz zu Rot-Rot: „Bei der ersten Runde der Sondierungen hatte sich die SPD je drei Stunden Zeit für CDU, FDP und Grüne genommen, für die Linke aber fünf Stunden. Schon in der letzten Legislaturperiode hatte sich eine Präferenz der SPD für die Linke abgezeichnet.“

Der Rostocker Parteienexperte Professor Wolfgang Muno schreibt die Ampel zwar noch nicht ab, jedoch: „Das ist schon eine gewisse Vorentscheidung und ein klares Signal, dass die SPD die CDU oder die Linke bevorzugt.“

Bessere Karten für die Linke

In diesem Fall habe dann wohl die Linke bessere Karten, glaubt er. „Die CDU in MV ist in einer schlechten Verhandlungsposition, nachdem ihr Spitzenkandidat und Parteivorsitzender Michael Sack zurückgetreten ist.“ Man wisse bei der Union auch gar nicht, wo es hingehen soll. „Andererseits wundere ich mich auch, warum niemand nach einem Rücktritt von Simone Oldenburg bei der Linken ruft, die ebenfalls ein sehr schlechtes Ergebnis eingefahren hat.“

Muno betont bei der Frage nach dem Koalitionspartner der SPD allerdings auch, dass es sich bislang nur um Vorgespräche handle. „Erst, wenn die offiziellen Koalitionsgespräche beginnen, wird es ernst.“ Und bei der Bundestagswahl 2017 sei am Ende auch eine Koalition herausgekommen, die vorher eigentlich für unmöglich gehalten wurde.

Von Axel Büssem