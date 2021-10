Schwerin

Was ist mit Manuela Schwesig los? Die Ministerpräsidentin von MV steuert auf Rot-Rot, eine Landesregierung mit den Linken, zu. Bundesweit sorgt das für Aufsehen. Doch überraschend kommt die Entscheidung nicht. Schwesig hat den Wechsel des Koalitionspartners wohl lange vorbereitet.

CDU wettert: „SPD eine im Kern linke Partei“

„Wenn die SPD kann, regiert sie mit Linksaußen“, wettert CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak via Twitter. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der im Bund mit einer Ampelkoalition regieren will, sei das „bürgerliche Feigenblatt einer im Kern linken SPD“. Die CDU in MV, 15 Jahre Regierungspartner der SPD, fühlt sich mies abserviert. Wirtschaftsverbände reagieren besorgt. Dabei war dies ein Wechsel mit Ansage.

Schwesig hat immer wieder erklärt, dass für eine Weichenstellung in Schwerin sekundär sei, was im Bund passiert. Die MV-SPD sei selbstbewusst genug, um eine eigene Regierung zu bilden.

Ganz so ist es freilich nicht. Schwesig kalkuliert schon Risiko und Nutzen. Auch für sich selbst. Scheitert Scholz im Bund, wäre Schwesig eine logische SPD-Kandidatin für die nächste Bundestagswahl. Dann hätte sie in Schwerin bereits vorgemacht, wie das mit den Linken laufen kann.

Weitere bundespolitische Wirkung: Ohne CDU in der Landesregierung verschiebt sich das Gewicht zugunsten der SPD im Bundesrat, der Länderkammer, die wichtige Gesetze des Bundestags blockieren oder befördern kann.

Schwesig fremdelt mit der CDU – heute umso mehr

Manchmal ist es aber auch viel einfacher. Schwesig versteht sich mit den Linken. Schon als sie 2017 für ihren erkrankten Vorgänger Erwin Sellering ins Amt kam, fremdelte sie mit der CDU. So richtig zusammengewachsen sind Schwesig und die CDU-Minister Harry Glawe und Lorenz Caffier dann in der Corona-Krise.

Wären beide weiter als Minister gesetzt – Schwesigs Wahl hätte anders ausgehen können. So aber war ihr die Lage in der CDU zu ungewiss, die zweite Reihe eine Blackbox. Horrorvision für Schwesig: Ein besserwisserischer CDU-Landesvorsitzender Philipp Amthor, der im Hintergrund die Fäden zieht.

Linke könnten unter die Räder geraten

Hätte, hätte, Fahrradkette. Die SPD blinkt links. Den Niedergang des Bundeslandes wird das nicht bedeuten. Wohl eher den der Linken. Denn die gehen offenbar mit dem Wunsch auf nur zwei Ministerien ins Rennen, in denen nicht Lorbeeren, aber viel Ärger wartet.

Spitzenkandidatin Simone Oldenburg will unbedingt Bildungsministerin werden. Dann noch Justiz, vielleicht lieber Soziales. So klein sind die linken Ambitionen. Hauptsache regieren. „Sehr demütig“ schätzt der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno die Linke ein.

Es war absehbar. Die Linke hat sich in vergangenen Monaten – als Opposition – immer wieder heftig an den Busen der SPD geworfen. Kaum Kritik, wenn – dann an der „Koalition“ oder der CDU. Der Rekordschulden-Haushalt im Corona-Jahr 2020 trug eine starke linke Handschrift. Selbst beim wichtigen MV-Gipfel, Entscheidungen ohne Parlament im Kampf gegen Corona, war die Linke Oldenburg als Opposition dabei. Da hätte die CDU schon stutzig werden dürfen.

SPD und Linke haben sich intensiv vorbereitet

Zwischen SPD und Linken soll es lange vor der Wahl Spitzentreffen gegeben haben. Wohl auch vertiefende Sondierung. Am Freitag dann Erhellung: Man sei in den Verhandlungen bereits sehr weit, sagt Schwesig und lächelt zu Oldenburg. „Die Chemie stimmt“, so die Linke. „Aufbruch 2030“ nennen beide ihr Projekt. Das klingt nach mehr als fünf Jahren Zweckbündnis.

Harmonie ist das Gebot der Stunde. Die Linke schnurrt fast unter den Händen Schwesigs. So viel blinde Liebe könnte böse enden. Denn der Juniorpartner in der Regierung hat wohl noch weniger Ruhm zu erwarten als die CDU. Schwesig gilt als führungsstark und machtbewusst. Die wichtigen Ministerien, in denen viel Geld bewegt wird – Inneres, Wirtschaft, Landwirtschaft und Infrastruktur – werden vermutlich alle bei der SPD landen, das Schlüsselressort Finanzen sowieso.

Viele Wahlversprechen – aber woher kommt das Geld?

Und die Linken? Mit Bildung kann Oldenburg vielleicht beweisen, dass sie schon immer recht hatte. Am Ende erwarten Bürger aber einfach nur, dass der Staat auch bei Schulen funktioniert. Mit Justiz hat noch niemand einen Blumentopf gewonnen. Ex-MP Harald Ringstorff (†) führte das Ressort von 1998 bis 2000 quasi im Nebenjob mit.

Mit Spannung darf erwartet werden, wie SPD und Linke ihre Wahlversprechen erfüllen. 1000 neue Lehrer – den Linken-Wunsch hat die SPD übernommen. Fraglich, wo die herkommen sollen. Und das Geld dafür. Außerdem für bessere Kita-Betreuung, Rufbusse, ein MV-Seniorenticket. Betragsfreie Kita – auch wenn der Bundeszuschuss endet. Und, und, und.

Noch ist Geld da. Im MV-Schutzfonds liegen hunderte Millionen ungenutzt, die eigentlich Corona-Probleme lösen sollen. Früher hätte die Linke das kritisiert. Heute schielt sie wohl auch auf Summen, die politisches Gestalten ermöglichen. Eine von den Linken geforderte Vermögenssteuer, die politische Projekte mitfinanzieren sollte, dürfte im Bund nicht kommen.

Durchregieren wird die SPD sowieso

1998 bis 2006 haben SPD und Linke (damals PDS) schon einmal zusammen regiert. Einem bundesweiten Aufschrei folgte in weiten Teilen ruhiges Fahrwasser in Schwerin. Heute sind die handelnden Personen andere. Oldenburg bezeichnet sich selbst als „realistische, pragmatische Linke“, duldsam, zäh und anpassungsfähig also.

Schwesig hat sich den Partner gewählt, mit dem es inhaltlich passt, der aber auch am wenigsten Widerstand erwarten lässt. Durchregieren wird sie mit ihrer SPD-Übermacht sowieso. Fraglich ist nur, wie lange der kleine Partner dies aushält.

Von Frank Pubantz