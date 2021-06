Parteitag - SPD will Frauentag am 8. März in MV zum gesetzlichen Feiertag machen

Geht es nach der SPD in Mecklenburg-Vorpommern könnte es bald einen neuen Feiertag geben. Auf dem Parteitag in Wismar wurde der Antrag mit großer Mehrheit beschlossen. Auch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig spricht sich dafür aus.