Regen, Wolken und Wind: In Mecklenburg-Vorpommern wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Wochenende ungemütlich. Am Sonnabend kommt es immer wieder zu Regen bei Höchsttemperaturen von 15 Grad Celsius an der Küste, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.