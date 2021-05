Klein Belitz/Rostock

Er ist deutschlandweit bekannt, seine Hits wie „Schönste Zeit“ oder „Der letzte Tanz“ werden im Radio rauf und runter gespielt. Nun macht Sänger Axel Bosse gemeinsame Sache mit einem Mecklenburger Bio-Hof. „Er hat für eine besondere Aktion einen nachhaltigen Betrieb gesucht und kam überraschend auf uns zu“, erzählt Anna Propp, die mit ihrem Mann Lukas in Klein Belitz (Landkreis Rostock) den Hof „Hufe 8“ betreibt und dort auf biologisch-dynamische Landwirtschaft setzt.

Der Sänger hätte vor allem nach Betrieben mit Sonnenblumenfeldern gesucht, weil diese gelben Blumen im Titel seines kommenden neuen Albums eine Rolle spielen. „Das passte, denn wir hatten gerade welche gepflanzt, weil wir den Presskuchen der Sonnenblumen an unsere Hennen verfüttern“, so die Landwirtin.

Hennen füttern und Trecker fahren

Axel Bosse kam am 10. Mai sogar persönlich vorbei, schaute sich den Hof an, fütterte die Hennen und nahm auf dem Trecker Platz. Entstanden sind dabei auch mehrere kleine Videoclips, die Bosse jetzt auf seinen Seiten in den sozialen Netzwerken teilt und die Fans zu einer besonderen Mitmach-Aktion aufruft.

Sänger Axel Bosse (links) füttert die Tiere auf dem Hof "Hufe 8" von Lukas Propp. Quelle: Anna Propp

Jeder, der möchte, kann sich vom Team des Sängers gratis Sonnenblumen-Samen zuschicken lassen. „Und dann lassen wir sie zusammen wachsen“, erklärt Bosse. Denn genau darum, um das „Zusammenwachsen, aber auch das Über-sich-Hinauswachsen“ ginge es in seinem neuen Album.

Im Internet können dann Sonnenblumenbilder hochgeladen werden. „Und dann sehen wir die ganze Vegetationsphase über gemeinsam zu, wie die Sonnenblumen wachsen – bei uns auf dem Hof, auf dem Balkon in Berlin oder an der Joggingstrecke in Köln“, sagt Anna Propp. So entstünde am Ende ein Blütenmeer, an dem sich viele Menschen analog oder digital erfreuen können.

Nächster Besuch vor den Konzerten im Juli

Ende Juli kommt Bosse für zwei Picknick-Konzerte in die Hansestadt Rostock. Und wird dann auch nochmal auf dem „Hufe8“-Hof vorbeischauen. „Wir haben noch ein bisschen was in petto“, macht Propp neugierig. Die Landwirtin freut sich darüber, dass der Sänger ihren Hof ausgewählt hat. „Wir sind Fans von Symbiosen. Und wenn wir uns – wie in dem Fall – nicht verbiegen müssen, machen wir gern mit“, erklärt sie.

Von Claudia Labude-Gericke